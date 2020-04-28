У «Трактора» будет новый главный тренер

Клуб не будет продлевать контракт с Владимиром Юрзиновым.

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Руководство «Трактора» приняло решение не продлевать контракт с Владимиром Юрзиновым. Специалист перестанет быть тренером «чёрно-белых» после 30 апреля, сообщили «Первому областному» в пресс-службе команды.



«Хоккейный клуб „Трактор“ благодарит Владимира Владимировича за высокий профессионализм и работу с командой на одном из самых непростых отрезков в истории и желает успехов в дальнейшей карьере»,— сказали «Первому областному» в пресс-службе «Трактора».

Напомним, Владимир Юрзинов стал тренером челябинцев осенью прошлого года. Специалист заменил на тренерском мостике Петериса Скудру, который был отправлен в отставку после двух месяцев работы. Под руководством Владимира Юрзинова «чёрно-белые» завершили сезон на 11-м месте в Восточной конференции.

Отметим, в хоккейных кругах обсуждают информацию, что новым главным тренером «Трактора» станет Анвар Гатиятулин. Инсайдеры сообщают, что специалист подпишет трёхлетний контракт, однако в самом клубе не подтверждают эту информацию.