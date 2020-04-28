Антон Глинкин и Андрей Попов покинут состав «Трактора»

Нападающим не предложат новый контракт.

Послушать 00:00

«Трактор» расстанется с ещё двумя игроками. Команду покинут воспитанники челябинского хоккея, нападающие Антон Глинкин и Андрей Попов. Об уходе хоккеистов из состава «чёрно-белых» сообщил их агент Станислав Романов.



«У Андрея Попова и Антона Глинкина заканчиваются контракты с „Трактором“, оба игрока покидают челябинский клуб. Сейчас ищем им новую команду»,— цитирует Станислава Романова «Чемпионат».

Расставание с игроками подтвердил и директор челябинской команды Иван Савин. По его словам, это решение далось руководству непросто, поскольку оба игрока внесли вклад в историю команды, но пришло время идти дальше.

«Мы желаем ребятам удачи, благодарны им за всё, что они сделали. А когда они примут решение завершить игровую карьеру, готовы обсудить их будущее в „Тракторе“, в челябинском хоккее в ином качестве»,— цитирует Ивана Савина ЕАН.

Отметим, что Андрей Попов стал частью «Трактора» летом прошлого года. С нападающим был подписан контракт на один сезон. В прошедшем чемпионате форвард сыграл 39 игр, в которых набрал 8 очков при показателе полезности «-8».

Антон Глинкин вернулся в Челябинск перед начало сезона 2018 — 2019. В завершившемся сезоне в его активе 20 игр и 6 очков при показателе полезности «-8».