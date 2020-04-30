«Трактор» не продлил контракт с ещё одним воспитанником

Артём Бородкин провёл за челябинцев 7 сезонов.

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Челябинский «Трактор» расстался с ещё одним воспитанником. Клуб не стал продлевать контракт с защитником Артёмом Бородкиным, соглашение с которым истекает сегодня, 30 апреля.



Игрок покидает «чёрно-белых» после 7 сезонов в команде. За это время защитник сыграл в 397 матчах и набрал 48 очков. С «Трактором» Артём Бородкин завоевал бронзовые медали Кубка Гагарина в сезоне 2017 — 2018.

«Хоккейный клуб „Трактор“ благодарит Артёма Бородкина за его вклад и многолетний труд, а также высокий профессионализм, желаем здоровья, удачи на льду и за его пределами!» — сообщили в пресс-службе «Трактора».

По сообщениям инсайдеров защитник продолжит карьеру в «Витязе», однако сам 28-летний игрок никак не комментировал эту информацию. Напомним, что на этой неделе помимо Артёма Бородкина клуб покинули Антон Глинкин и Андрей Попов, которые так же являются воспитанниками «Трактора». Также челябинская команда официально рассталась с главным тренером Владимиром Юрзиновым. По неподтвержденной информации, на его место из СКА вернётся Анвар Гатиятулин.