Как изменится «Трактор»? «Свободный лёд» расскажет о первом дне трансферного окна в прямом эфире

Он пройдет 1 мая в социальной сети Инстаграм.

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1 мая в 14:00 по челябинскому времени хоккейное шоу «Свободный лёд» проведёт прямой эфир, темой которого станет открытие трансферного окна в КХЛ.

Каких изменений претерпит ХК «Трактор»: с кем ещё из игроков расторгнут контракт, а кого подпишут, кто станет новым главным тренером, а также какие изменения произойдут в руководстве и структуре команды? Об этом и многом другом расскажет автор проекта Константин Устьянцев.

«В условиях пандемии коронавируса „Свободный лёд“ остаётся на связи со своим зрителем. В период одного из самых жарких информационных месяцев в хоккейном мире — мы остаёмся на связи. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в частности в Инстаграм. Именно там, в пятницу 1 мая мы порассуждаем о том, каким будет новый ХК „Трактор“, а также объявим ранее неизвестную информацию», — рассказал автор проекта Константин Устьянцев.