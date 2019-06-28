В Челябинске открылся тренировочный центр Олимпийского чемпиона Никиты Нестерова

NN Center расположился на окраине города.

В Челябинске сегодня, 28 июня, официально открылась хоккейный цент обладателя Кубка Гагарина, Олимпийского чемпиона и финалиста Кубка Стэнли Никиты Нестерова. Школа расположилась в спортивном комплексе «Арена» на улице Молодогвардейцев. Отметим, что сегодня у всех посетителей центра есть возможность сфотографироваться с главным трофеем Континентальной хоккейной лиги.



NN Center — уникальный проект для региона, сочетает в себе современный комфорт и высокий профессиональный подход, которые дают отличную возможность для индивидуального развития. Наш лёд — наша сила. Хоккейные тренировки в школе NN Center проходят на собственном льду, а общая физическая подготовка − в современных фитнес-залах с уникальным оборудованием. — гласит сообщение на сайте NN Center.



Напомним, что вчера, 27 июня, Никита Нестеров, вместе с Кубком Гагарина прибыл в Челябинск. Сначала трофей был выставлен в школе «Трактора», а затем вместе с игроком отправиля на прием к главе региона Алексею Текслеру, который отметил, что Никиты Нестеров является одним из самых сильных воспитанников челябинской школы хоккея.

