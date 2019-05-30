/ Артемий Панарин сыграл в аэрохоккей с Олегом Знарком

Форвард обыграл тренера и оценил его игровые навыки.

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин опубликовал в своем «Инстаграме» видео, на котором он запечатлен с бывшим главным тренером сборной России, а ныне московского «Спартака». На записи форвард играет с наставником в аэрохоккей, при этом побеждает последнего. Судя по геотегу видео, оно было снято в Риге.

Олег Валерьевич все-таки больше тренер. — подписал видео Артемий Панарин.

Напомним, что 27-летний игрок встречается с дочерью Олега Знарка — Алисой. В марте этого года «Хлебушек» рассказал о том, как прошло их знакомства, а также о реакции прославленного тренера на их отношения.

Я позвал ее погулять во время чемпионата мира. Тренером у нас тогда был Олег Знарок, папа ее. И он не знал о нас. Хотя мы выходили на улицу, встречались, списывались. У нее еще была собака — только купила ее тогда, Рыжик, сейчас с нами живет. И я тоже такой выгуливальщик собак был. Мы гуляли весь чемпионат, и я даже неплохо сыграл, хоть и не думал о хоккее. Прошло немного времени, Алиса с семьей уже была у себя в Риге и сказала папе, что летит в Италию — как раз я позвал. Ну, она и объяснила с кем. Папа в шоке: «Как так? Когда я упустил этот момент». А нечего щелкать, щелкать нечего. — рассказал Артемий Панарин.

Напомним, что сейчас Артемий Панарин выступает за «Коламбус», однако инсайдеры и эксперты говорят, что уже в июле «Хлебушек» может сменить клуб. Олег Знарок же, после перерыва в тренерской деятельности, возглавил московский «Спартак».