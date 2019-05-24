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/ Хоккейный эксперт поделился эмоциями от выступления сборной России на ЧМ-2019

Хоккейный эксперт поделился эмоциями от выступления сборной России на ЧМ-2019

Иван Савин также дал характеристику следующему сопернику россиян.
сегодня в 16:31
  |  Хоккей

Хоккейный эксперт Иван Савин поделился эмоциями от выхода сборной России в полуфинал проходящего в Словакии чемпионата мира. По словам экс-игрока «Трактора» и магнитогорского «Металлурга», «Красная Машина» показывает зрелищный и комбинационный хоккей, смотреть который — одно удовольствие.

Ощущение, что ребята играют с запасом, что они знают, что в случае необходимости добавят, забьют и победят. Это, конечно, немного настораживает. Бывает момент самоуверенности, который может и негативно сказаться, и в нужный момент может не получиться добавить и реализовать преимущество. Но у меня такое ощущение, что ребята играют с огромным потенциалом. — рассказал сайту «Первый областной» хоккейный эксперт Иван Савин.

Также бывший хоккеист дал характеристику и сборной Финляндии — следующему сопернику «Красной Машины». По его словам, это — самый неудобный для российской команды оппонент. Иван Савин уверен, что «Суоми» будут играть дисциплинировано и сверхмотивировано, поскольку захотят показать себя против лучших игроков мира.

И более того, такая стадия плей-офф, что слабые команды все вылетели. Думаю, очень сложно будет с Финляндией. Катаются хорошо, играют дисциплинированно, мобильный, современный хоккей. Но, повторюсь, мне кажется, что наша сборная с более сильным потенциалом, и вся задача будет состоять в том, чтобы его полностью реализовать. — рассказал сайту «Первый областной» Иван Савин.

Упомянул эксперт и уроженцев Челябинской области, которые защищают честь России в Словакии. Иван Савин уверен, что каждый из них гармонично вписывается в состав и является частью коллектива.

Они принимают решения и влияют на итоговый результат сборной. Они даже в сборной на чемпионате мира на ведущих ролях. Именно это подтверждает то, что челябинская хоккейная школа работает, надеюсь, и будет работать. — отметил Иван Савин.

Отметим, что свой полуфинальный матч сборная России проведет в субботу, 25 мая. Игра против Финляндии начнется в 18:15 по челябинскому времени. Прямая текстовая трансляция события будет доступна на сайте «Первый областной».

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