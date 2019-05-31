/ Хоккейный эксперт предложил Евгению Малкину вернуться в «Металлург»

Это решение принесет пользу клубу и лиге, считает Александр Кожевников.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о карьерной ситуации форварда «Питтсбурга» и сборной России Евгения Малкина. По словам прославленного советского хоккеиста, «Джино» необходимо сменить игровую прописку и вернуться в магнитогорский «Металлург», где и начиналась его карьера.

Мне кажется, Малкину нужен новый вызов. Он — игрок прежде всего больших площадок, на которых можно разогнаться и показать весь свой потенциал одного из лучших диспетчеров мирового хоккея. Свои Кубки в НХЛ он завоевал, «Питтсбург» в ближайшие годы все равно не поднимется, так что пора возвращаться в родную «Магнитку». Ажиотаж в Магнитогорске и в других городах КХЛ гарантирован! Тем более что один из руководителей «Металлурга» Геннадий Величкин в прессе сказал, что возвращение Малкина рассматривается клубом по умолчанию. — считает Александр Кожевников.

По мнению Александра Кожевникова, возвращение Малкина по силам президенту «Металлурга» Виктору Рашникову. Бывший хоккеист считает, что именно возвращение в Магнитогорск будет самым правильным вариантом, от которого выиграет сам игрок, а также клуб и вся КХЛ.