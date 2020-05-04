Анвар Гатиятулин стал новым главным тренером «Трактора»

Соглашение рассчитано на три сезона.

Послушать 00:00

В Челябинском «Тракторе» назвали имя нового главного тренера. Как и сообщалось ранее экспертами и инсайдерами, руководить «чёрно-белыми» будет Анвар Гатиятулин. Соглашение между клубом и специалистом рассчитано на 3 сезона, рассказали в пресс-службе «Трактора».



«Я рад вернуться в Челябинск, в «Трактор». С сегодняшнего дня приступаю к работе», — рассказал новый главный тренер «Трактора».

Вместе в Анваром Гатиятулиным была представлена и стратегия развития «Трактора» с 2020 по 2025 год. На её презентации помимо тренера присутствовали губернатор Челябинской области Алексей Текслер и директор команды Иван Савин. Глава региона поприветствовал Анвара Гатиятулина в должности и пожелал специалисту успеха.

«Я, как и все болельщики «Трактора», очень рад, что мы вместе - команда, болельщики и новый главный тренер. Мы ждём, что вы сможете продолжить славные традиции Челябинского хоккея», — сказал Алексей Текслер.



Напомним, информация о возвращении Анвара Гатиятулина в Челябинск появилась практически сразу после окончания сезона. Однако официального подтверждения этому не было.



Анвар Гатиятулин — воспитанник челябинской школы хоккея. Как тренер он прошёл весь путь от школы «Трактора» до главной команды. Именно с именем Анвара Гатиятулина связан последний громкий успех «чёрно-белых» — бронзовые медали в сезоне 2017 −2018. Сразу после этого наставник стал помощником главного тренера в СКА и сборной России.

Последние два сезона «Трактор» преследовала тренерская лихордка. После ухода Анвара Гатиятулина в СКА челябинцев возглавил Герман Титов, однако его заменили Алексеем Тертышным в начале чемпионата. В тот год челябинцы вышли в плей-офф, но в серии из 4 игр уступили «Автомобилисту».

На следующий сезон в «Трактор» пришёл Петерис Скудра, однако его отправили в отставку в ноябре, после серии неудачных игр. Латвийского специалиста заменил Владимир Юрзинов. Регулярный чемпионат 2019 — 2020 «Трактор» закончил на 11-м месте Восточной конференции и не попал в плей-офф. Во вторник, 28 апреля, стало известно, что клуб не продлил соглашение с Владимиром Юрзиновым.