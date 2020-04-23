СМИ сообщают о возвращении Анвара Гатиятулина в «Трактор»

Контракт специалиста с командой будет рассчитан на три года.

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Тренер санкт-петербургского СКА и сборной России по хоккею Анвар Гатиятулин может вернуться в челябинский «Трактор». Специалист, с которым команда брала бронзовые медали в сезоне 2017-2018, близок к тому, чтобы вновь возглавить «чёрно-белых», сообщают СМИ. По сообщениям других источников, тренер заключит с клубом трёхлетний контракт.



«Вероятность возвращения Анвара Гатиятулина в „Трактор“ после двух сезонов в СКА велика. Обе стороны считают данный вариант приоритетным для себя, но предметное общение еще только предстоит провести. Как о свершившемся факте говорить о возвращении специалиста домой рано, но этого стоит ожидать»,— пишет «Р-спорт» со ссылкой на собственный источник.

При этом многие хоккейные эксперты говорят, что переход Анвара Гатиятулина в «Трактор» практически состоялся, а о подписании объявят в мае. Инсайдеры отмечают, что клуб из Санкт-Петербурга не увольнял тренера, но и не стал предлагать ему контракт.

«После двух лет работы в СКА и сборной Анвар Гатиятулин возвращается в родной Челябинск, где завоевал бронзу с „Трактором“ . СКА не увольнял специалиста, но просто не будет продлевать с ним контракт. Тяготение Гатиятулина к оборонительной модели игры не совпадало с философией клуба. К тому же Анвар Рафаилович отвечал за большинство. И если в сезоне 2018/19 удавалось выезжать за счет исполнителей, вроде Никиты Гусева, то в следующем все рухнуло»,— пишет телеграм-канал «АренаБреда».

Напомним, Анвар Гатиятулин является уроженцем Челябинска. Тренерскую карьеру специалист начинал в СДЮСШОР «Трактор», за несколько лет добравшись до поста главного тренера основной команды. В 2018 году Анвар Гатиятулин покинул Челябинский клуб. Последние два сезона специалист работал в СКА и сборной России по хоккею.