Защитник Дмитрий Калинин покинул «Трактор»

Контракт с 39-летним хоккеистом истёк 30 апреля.

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Вслед за магнитогорским «Металлургом» изменения происходят и в челябинском хоккейном клубе «Трактор». С сегодняшнего дня защитник Дмитрий Калинин больше не играет в команде. А всё потому, что контракт с челябинцем закончился 30 апреля, но продлевать его не стали.

«Защитник Дмитрий Калинин является выпускником хоккейной школы „Трактор“. В родной клуб он вернулся перед сезоном 2019/20, являясь трёхкратным чемпионом мира, обладателем Кубка мира. За „Трактор“ защитник провёл 45 матчей, заработал 10 (4+6) очков, был капитаном команды. Хоккейный клуб благодарит Дмитрия Калинина за его высочайший профессионализм, желает здоровья и удачи в дальнейшем!»— сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.

Напомним, у 39-летнего защитника множество достижений. Он и трехкратный чемпион мира, и двукратный серебряный призер чемпионатов мира, и бронзовый призер чемпионата мира. Кроме того, Калинин является двукратным обладателем Кубка Гагарина, участником Олимпийских Игр 2010 года, Кубка мира 2004 года и Матча Звезд КХЛ 2010, 2012 и 2018 годов.