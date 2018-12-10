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/ Виталий Кравцов приступил к тренировкам с молодежной сборной России

Виталий Кравцов приступил к тренировкам с молодежной сборной России

Перед чемпионатом мира хоккеист тренируется в тройке с игроками «Локомотива».
сегодня в 16:33
  |  Хоккей
Тренер-консультант штаба сборной России по хоккею Олег Знарок принимает участие в тренировке молодежной национальной команды страны. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионат.ком». Специалист работает вместе с хоккеистами на льду.

Ранее вице-президент ФХР Роман Ротенберг сообщил, что Олег Знарок, вместе с командой отправится в Канаду, где с 26 декабря по 5 января пройдет молодежный чемпионат мира. Сегодня слова функционера подтвердил и главный тренер молодежной сборной Валерий Брагин.

Олег Валерьевич Знарок является консультантом всех сборных России. Он работает не только с нами, он курирует все сборные, включая олимпийскую. Вы сами видели, что та харизма, которую он имеет, она идёт только на пользу. Та положительная энергетика, которая у него есть, она влияет позитивно. Знарок прилетит в Ванкувер, будет с командой, правда, приедет попозже. — цитирует наставника «Чемпионат.ком».

Сейчас в составе молодежной сборной России тренируются два игрока из команд челябинской области: защитник курганского «Зауралья» Савелий Ольшанский, права на которого принадлежат магнитогорскому «Металлургу», и форвард «Трактора» Виталий Кравцов.

На данный момент Савелий Ольшанский наигрывается главным тренером сборной Валерием Брагиным в паре с защитником системы казанского «Ак Барса» Даниилом Журавлевым, а Виталий Кравцов тренируется в тройке с игроками ярославского «Локомотива» Григорием Денисенко и Николаем Коваленко на позиции центрального нападающего.

15 декабря сборная отправится в Северную Америку, где до старта форума проведет 3 контрольных поединка: 19 декабря с командой Швеции, 21 декабря со сборной Америки и 24 декабря со сборной Швейцарии.

На молодежном чемпионате мира сборная России попала в группу А. Ее соперниками станут команды Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.

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