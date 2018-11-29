/ Олег Знарок отправится с молодежной сборной России на чемпионат мира

Специалист будет консультировать тренерский штаб «молодежки».

Консультант штаба сборной России Олег Знарок рассказал, в чем будет заключаться его работа на новой должности. Основная деятельность консультанта — подготовка молодых спортсменов к играм за основную команду. Об этом специалист поведал в интервью «Спорт-Экспрессу».

Моя задача — помогать молодежи, работать с ней. Консультировать в плане подготовки внутри штаба сборной. По большей части буду работать с олимпийской, молодежной и юниорской сборными. Сейчас молодежке предстоит участие в чемпионате мира. Так что я сажусь с ними на сборы. Будем общаться с Валерием Брагиным, с Юрием Бабенко, да и уже общаемся, обсуждаем. И не только с ними, но и с другими тренерами и членами штаба сборной. — рассказал Олег Знарок.

Олег Знарок также подтвердил, что в скором времени отправится вместе с молодежной национальной командой на чемпионат мира в Канаду, где пройдет турнир.

Скорее всего, да. У меня сейчас есть свободное время. И работа в сборных мне интересна. Съездить на молодежный чемпионат мира, на сборах с ними посидеть, чем-то помочь, поспособствовать развитию молодых — это здорово. Такой новый для меня опыт, хотя раньше — давно дело было — я работал с молодежью. С этого начинал. — сказал Олег Знарок.

Информацию, что уроженец Усть-Катава отправится со сборной на молодежный форум, подтвердил и вице-президент федерации хоккея России Роман Ротенберг.

Сегодня у нас было совещание, на котором мы приняли решение о том, что Олег Валерьевич поедет на молодежный чемпионат мира с нашей сборной. В этом ничего нового нет, поскольку он будет консультировать все наши команды. Будет летать и на другие турниры с участием сборных, включая юниорские и женские. — отметил Роман Ротенберг в интервью ТАСС.

Напомним, совсем недавно трехкратный обладатель Кубка Гагарина и чемпион Олимпийских игр в корейском Пхенчхане стал консультантом сборной России по хоккею. Отметим, что последним местом работы уроженца Усть-Катава были СКА из Санкт-Петербурга и сборная России по хоккею.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в Канаде, в городах Ванкувер и Виктория.