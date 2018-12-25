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/ Потрясающим талантом назвал Виталия Кравцова известный хоккейный эксперт

Потрясающим талантом назвал Виталия Кравцова известный хоккейный эксперт

Аналитик высоко оценил форварда «Трактора».
сегодня в 18:45
  |  Хоккей

Боб Маккензи назвал Виталия Кравцова одним из лучших игроков нынешнего времени. Рейтинг хоккейный эксперт составлял только из тех звезд, которые не представляют Канаду на предстоящем молодежном чемпионате мира. По мнению инсайдера, форвард «Трактора» входит в топ-5 игроков предстоящего форума.

На первом месте персонального рейтинга Боб Маккензи поставил американца Джека Хьюза, которого многие эксперты считают будущим лидером драфта НХЛ 2019 года. Второе место — у чеха Филипа Задины. На третьей строчке рейтинга эксперта расположился финн Ээли Толванен, Виталий Кравцов занял четвертое место. Замкнул рейтинг Боба Маккензи американский защитник Куинн Хьюз, старший брат Джека Хьюза.

У русских есть несколько потрясающих талантов. Среди них — Виталий Кравцов, который был выбран «Рейнджерс» под общим девятым номером, и Григорий Денисенко, задрафтованный под 15-м номером «Флоридой». — отметил Маккензи.

В этом году молодежный чемпионат мира пройдет в Канаде, в городах Ванкувер и Виктория с 26 декабря по 5 января. Российская «молодежка» начнет свой путь на турнире в ночь на 28 декабре матчем против сборной Дании.

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