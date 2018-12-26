/ Виталий Кравцов стал ассистентом капитана сборной России

Капитаном же национальной команды стал нападающий Клим Костин.

Форвард «Трактора» Виталий Кравцов назначен одним из альтернативных капитанов сборной России на молодежный чемпионат мира. Вместе с Кравцовым обязанности ассистента будет исполнять защитник Дмитрий Саморуков.

Капитаном же национальной команды стал нападающий Клим Костин, который является игроком «Сан-Антонио Рэмпэйдж» — фарм-клуба команды НХЛ «Сент-Луис Блюз».

Быть капитаном для меня большая честь, я очень горд, что парни и главный тренер доверили мне эту роль, я постараюсь не подвести их. Мы все понимаем, сколько болельщиков будут не спать ночами и поддерживать команду. Приложим все усилия, чтобы всех порадовать. — цитирует Клима Костина официальный сайт Федерации Хоккея России.

Мнением о способностях Виталия Кравцова, а также об игре нападающего поделился двухкратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук. По словам именитого в прошлом игрока, он заметил Кравцова еще когда был тренером команды «Куньлунь Ред Стар», а его клуб играл с «Трактором» на мемориале имени Ивана Ромазана в Магнитогорске.

Тогда он был «масочником», но мальчишка очень талантливый, с большим будущим. Надеюсь, его не испортят агенты, и люди вокруг него повлияют только с положительной стороны. Понятно, что от него большие ожидания, и он потянет команду на этом чемпионате мира. Кравцов выходит в центре, хотя всю карьеру играет на фланге? Может, у него есть задатки, которые увидел Валерий Брагин. Я не видел его в деле на этой позиции. Тем более в ситуации, когда качественных центральных не хватает. Есть все предпосылки, чтобы Кравцов сыграл ярко, результативно и на команду, в первую очередь. Все зависит, насколько он справится с грузом ответственности. Если окажется готов, проблем не будет. — сказал Кравчук.

Молодежный чемпионат мира пройдет в Канаде, в городах Ванкувер и Виктория с 26 декабря по 5 января. В первом матче российская команда сыграет в ночь на 29 декабря против сборной Дании. Начало игры — в 2 часа ночи по челябинскому времени.