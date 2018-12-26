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/ Виталий Кравцов стал ассистентом капитана сборной России

Виталий Кравцов стал ассистентом капитана сборной России

Капитаном же национальной команды стал нападающий Клим Костин.
сегодня в 18:20
  |  Хоккей

Форвард «Трактора» Виталий Кравцов назначен одним из альтернативных капитанов сборной России на молодежный чемпионат мира. Вместе с Кравцовым обязанности ассистента будет исполнять защитник Дмитрий Саморуков.

Капитаном же национальной команды стал нападающий Клим Костин, который является игроком «Сан-Антонио Рэмпэйдж» — фарм-клуба команды НХЛ «Сент-Луис Блюз».

Быть капитаном для меня большая честь, я очень горд, что парни и главный тренер доверили мне эту роль, я постараюсь не подвести их. Мы все понимаем, сколько болельщиков будут не спать ночами и поддерживать команду. Приложим все усилия, чтобы всех порадовать. — цитирует Клима Костина официальный сайт Федерации Хоккея России.

Мнением о способностях Виталия Кравцова, а также об игре нападающего поделился двухкратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук. По словам именитого в прошлом игрока, он заметил Кравцова еще когда был тренером команды «Куньлунь Ред Стар», а его клуб играл с «Трактором» на мемориале имени Ивана Ромазана в Магнитогорске.

Тогда он был «масочником», но мальчишка очень талантливый, с большим будущим. Надеюсь, его не испортят агенты, и люди вокруг него повлияют только с положительной стороны. Понятно, что от него большие ожидания, и он потянет команду на этом чемпионате мира. Кравцов выходит в центре, хотя всю карьеру играет на фланге? Может, у него есть задатки, которые увидел Валерий Брагин. Я не видел его в деле на этой позиции. Тем более в ситуации, когда качественных центральных не хватает. Есть все предпосылки, чтобы Кравцов сыграл ярко, результативно и на команду, в первую очередь. Все зависит, насколько он справится с грузом ответственности. Если окажется готов, проблем не будет. — сказал Кравчук.

Молодежный чемпионат мира пройдет в Канаде, в городах Ванкувер и Виктория с 26 декабря по 5 января. В первом матче российская команда сыграет в ночь на 29 декабря против сборной Дании. Начало игры — в 2 часа ночи по челябинскому времени.

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