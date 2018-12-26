/ Виталий Кравцов: «Однозначно хочу попробовать себя в НХЛ»

Игрок «Трактора» поделился мыслями о продолжении карьеры.

Форвард челябинского «Трактора» и молодежной сборной России по хоккею Виталий Кравцов признался, что уже задумывается о продолжении карьеры в НХЛ. На предыдущем драфте новичков россиянина под общим 9-м номером выбрали «Нью-Йорк Рейнджерс».

Однозначно хочу попробовать себя в НХЛ. С «Трактором» контракт действует до лета следующего года. Если команда не выйдет в плей-офф, готов закончить сезон в НХЛ. Но, конечно, сделаю все, чтобы помочь Челябинску попасть в Кубок Гагарина и пройти там как можно дальше. — рассказал Виталий Кравцов.

Кроме того, игрок признался, что его подкупает то внимание, которое ему оказывает команда из Нью-Йорка. По словам Кравцова, представители «Рейнджерс» постоянно выходят с ним на связь, давая рекомендации по улучшению игры.

Даже в клубных соцсетях выкладывают статистику моих выступлений за «Трактор». Значит — я им интересен. Это особенно мотивирует попробовать себя в НХЛ. — добавил игрок.

Отметим, в текущем регулярном чемпионате КХЛ Виталий Кравцов провел 33 игры, в которых набрал 17 результативных баллов. На данный момент игрок находится в расположении молодежной сборной России по хоккею, за которую он будет выступать на чемпионате мира в Канаде.