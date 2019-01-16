/ Победой над словацкой командой завершил выездную серию «Трактор»

В матче со «Слованом» отличились Данил Губарев и Кристиан Томас.

Уверенной победой завершил выездную серию «Трактор». В минувшем матче «черно-белые» забили две шайбы, счет — 0:2.

Поединок начался с уверенных и размашистых атак «Трактора». «Черно-белые» совершали опасные броски в створ, но словацкий голкипер Якуб Штепанек успешно отразил их все. После «Слован» даже перехватил преимущество и забросил шайбу: дезориентировав противника, снаряд подправил Михал Стерсен. Однако арбитры перепроверили эпизод на предмет высокоподнятой клюшки и отменили гол.

Вторая двадцатиминутка выдалась жесткой для челябинцев. Словаки 17 раз атаковали ворота «черно-белых», однако Василий Демченко успешно отразил их все. Впрочем, в конце периода «Трактору» улыбнулась удача — 0:1. Шайбу забросил Данил Губарев, после передачи от Райана Стоа воспользовавшись высокой скоростью и забросив снаряд в пустой створ.

В третьем периоде отличился Василий Демченко, отлично обороняя ворота «черно-белых» от нападок противника. В конце «Слован» заменил своего голкипера, однако это не помогло команде соперников — Кристиан Томас забросил шайбу, наказв соперника за риск. Счет —0:2.

Игра получилась тяжелой, сегодня было очень много удалений, как с нашей стороны, так и со стороны соперника. Надо отдельно выделить наши бригады меньшинства, которые много оборонялись и помогли выстоять. Также Василий Демченко очень хорошо сегодня сыграл. Это предопределило исход поединка. Хочу поздравить ребят с победой. — рассказал после игры исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный.

Отметим, команда Алексея Тертышного возвращается из трехматчевой выездной серии с четырьмя очками в активе. Завтра, 17 января, на льду домашней арены «Трактор» встретится с «Торпедо».