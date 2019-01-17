/ «Трактор» сыграет домашний матч против прямого конкурента по турнирной таблице

В случае победы челябинцы укрепят свои позиции в борьбе за плей-офф.

Сегодня, 17 января, ледовая арена «Трактор» имени Валерия Белоусова празднует 10-летний юбилей. В этот же день «черно-белые» проведут домашний матч против прямого конкурента по турнирной таблице — «Торпедо» из Нижнего Новгорода.

Клуб из Нижнего Новгорода находится на седьмой строчке в таблице Восточной конференции КХЛ. На счету команды Дэвида Немировски 53 результативных балла в 49 играх текущего сезона. Стоит отметить, что «Торпедо» в последних пяти играх одержало лишь одну победу над лидером Востока — «Автомобилистом» из Екатеринбурга.

На счету «Трактора» 49 баллов в 49 играх чемпионата. Челябинцы постепенно отрываются от главного преследователя — китайского «Куньлуня». Уже сейчас отрыв «Трактора» составляет 6 баллов.

Кроме того, подопечные Алексея Тертышного всего на 4 очка позади «Торпедо», так что в случае победы в очном противостоянии «черно-белые» вплотную приблизятся к нижегородской команде по количеству набранных очков. В последних пяти играх «Трактор» побеждал трижды, в том числе в активе челябинцев — две гостевых победы подряд.

Встреча состоится сегодня, 17 января, в ледовой арене «Трактор». Начало игры — в 19:00 по челябинскому времени. Прямую трансляцию противостояния «Трактора» и «Торпедо» смотрите на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv.