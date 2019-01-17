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/ 10 лет арене «Трактор»: как и чем «живет» спортивный комплекс

10 лет арене «Трактор»: как и чем «живет» спортивный комплекс

Сайт «Первый областной» рассказывает о главном спортивном сооружении города.
сегодня в 09:52
  |  Хоккей

Уже в этот сегодня, 17 января, ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова исполняется 10 лет. С 2009 года именно этот спортивный комплекс является домом для главной хоккейной команды Челябинска.

Над подготовкой помещения к хоккейным баталиям трудится 12 человек. Все, кто занимаются льдом на «Тракторе», профессионалы своего дела — работают уже не первый год. Форс-мажор за все 10 лет существования арены произошел лишь однажды, когда на поле было просверлено отверстие для трубы.

Пришлось откачать охлаждающую жидкость с арены, вызвать бригаду, которая запаяла эту трубку. В дальнейшем опять заполнили систему, выгнали воздух и опять запустили в обычном режиме. — рассказал сайту «Первый областной» начальник службы технического отдела арены «Трактор» Павел Жданов.

При этом лед на поле проверяют регулярно. А перед тренировками хоккеистов и после них специалисты обсуждают с командой его качество и необходимую жесткость.

Берем этиленглюколь, проверяем плотность и, естественно, смотрим. Если мало, то добавляем, если достаточно, то оставляем в таком состоянии. Перед каждой тренировкой и после мы общаемся с командой, с хоккеистами, с главным тренером, в зависимости от того какой лед им нужен — жестче, мягче. Их пожелания мы исполняем, работаем в первую очередь для хоккеистов, это наша команда ХК «Трактор», и уже в зависимости от того, как и что они скажут, мы постараемся сделать, выполнить их условия. — отметил Павел Жданов.

Температура льда в -7 или -8 градусов — «любимая» среди игроков «Трактора». Однако ее иногда повышают — поверхность нужно сделать мягче. Например, так делали во время проведения чемпионата России по фигурному катанию в 2016 году.

Для фигуристов нужен более мягкий лед, порядка -3, -4 градусов. Мы так же подходили к тренерам, разговаривали. Тут Татьяна Тарасова была, она тоже давала свои рекомендации. Какие бы мероприятия не проходили, претензий ко льду не было, вроде все довольны. — добавил начальник службы технического отдела Павел Жданов.

Однако проводятся в ледовой арене не только игры КХЛ и чемпионаты страны. Основное время лед занимает детская школа «Трактора» — «Белые Медведи». По словам начальника организационного отдела арены «Трактор» Ивана Серебренникова, на площадке постоянно происходит тренировочный процесс.

Порядка 4 возрастов тренируется на ледовом поле. В вечернее время у нас катаются любители хоккея и ветераны. Загруженность льда начинается с 8:30 и до 23:30. Это полная загрузка. В основном мы отталкиваемся от команды мастеров, вся загрузка строится на их тренировке, на их времени, и стараемся сделать все безболезненно. — рассказал Иван Серебренников.

При этом за 10 лет своего существования арена претерпела минимальные изменения. Основные из них — установка так называемых «плавающих» бортов и замена куба на более современный. В плане оснащения спортивный комплекс старается следовать за всеми современными тенденциями. Например, сокращение затрат по электроэнергии путем установки сберегающих элементов питания. Иван Серебренников отмечает, что арена спроектирована так хорошо, что даже пролетевший над городом в 2013 году метеорит ничем ее не повредил.

Отметим, 10 лет назад, 17 января 2009 года, арену «Трактор» открыл особенный матч. Игра против соседей по области, магнитогорского «Металлурга», так называемое — «Уральское дерби». Тогда, с минимальным преимуществом — 3:2 — победа досталась хоккеистам «Трактора», а первый гол в новом доме забил австриец Андре Лакос.

Добавим, сегодня, 17 января, «Трактор» так же проведет домашний матч. Соперником «черно-белых» на этот раз станет нижегородское «Торпедо». Прямую трансляцию игры смотрите на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv.

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