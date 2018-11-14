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КХЛ. «Трактор» встретится с «Витязем» в подмосковье

Челябинцы продолжают выездную серию матчей.
сегодня в 16:28
  |  Хоккей

Матчем с подмосковным «Витязем» продолжит свой очередной выезд челябинский «Трактор». Накануне команда провели тренировку, во время которой с призывом к болельщикам обратился защитник челябинцев Артем Бородкин.

Уважаемые болельщики! Смотрите наш матч с «Витязем» на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv! Вы нам нужны как никогда, для нас каждый матч очень важен. Мы играем за город, бьемся для вас и стараемся показать как можно лучший результат. Так что болейте за нас, и мы будем выигрывать! — сказал Артем Бородкин.

Сейчас челябинский коллектив располагается на десятом месте в таблице Восточной конференции КХЛ. Подопечные Алексея Тертышного одержали всего лишь одну победу в пяти последних играх, однако до зоны плей-офф их отделяет всего 3 очка.

Подмосковный коллектив имеет такое же количество очков, однако занимает 8 место на «Западе» КХЛ. Команда Валерия Белова одержала 3 победы в пяти играх, а в последнем матче «Витязь» уступил ярославскому «Локомотиву».

Встреча пройдет сегодня, 14 ноября, в 21:30 по местному времени. Прямую трансляцию игры смотрите на телеканале ОТВ, и на сайте 1obl.tv. Кроме того, для читателй 1obl.ru будет доступна текстовая трансляция.

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