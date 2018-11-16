/ «Трактор» встретится с бывшим главным тренером

«Черно-белые» приедут в гости к СКА из Санкт-Петербурга.

Матчем в Санкт-Петербурге против местного СКА завершит очередную выездную серию челябинский «Трактор». Подопечные Алексея Тертышного впервые в сезоне встретятся с одним из лидеров как Западной конференции КХЛ, так и всего регулярного чемпионата. Кроме того, эта будет первая игра челябинского коллектива против бывшего наставника Анвара Гатиятулина, который сейчас занимает пост помощника главного тренера в петербургской команде.

Команда из Санкт-Петербурга уверенно занимает вторую строчку на западе. Хоккеисты с берегов Невы, после поражения от ЦСКА уверенно разобрались с екатеринбургским «Автомобилистом» и «Адмиралом» из Владивостока, 5:2 и 8:2, соответственно. Сейчас в активе СКА 43 очка в 27 встречах.

«Трактор» же после волевой победы над подмосковным «Витязем» вплотную приблизился к кубковой восьмерке Востока. В активе «черно-белых» 25 очков, что всего на один балл меньше, чем у «Куньлуня» и «Нефтехимика», которые занимают 8 и 9 место. В случае победы на петербуржцами челябинцы смогут попасть в зону плей-офф.

Встреча команд состоится сегодня, 16 ноября, в Санкт-Петербурге. Начало матча запланировано на 21:30 по местному времени. Прямую трансляцию поединка смотрите на телеканале ОТВ, а также на сайтах 1obl. tv и 1obl.ru.