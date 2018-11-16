Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.62 -1.38 75.54 -1.22
Челябинск
сейчас
 
+1 °C
завтра
 
-4 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ «Трактор» встретится с бывшим главным тренером

«Трактор» встретится с бывшим главным тренером

«Черно-белые» приедут в гости к СКА из Санкт-Петербурга.
сегодня в 08:00
  |  Хоккей
Матчем в Санкт-Петербурге против местного СКА завершит очередную выездную серию челябинский «Трактор». Подопечные Алексея Тертышного впервые в сезоне встретятся с одним из лидеров как Западной конференции КХЛ, так и всего регулярного чемпионата. Кроме того, эта будет первая игра челябинского коллектива против бывшего наставника Анвара Гатиятулина, который сейчас занимает пост помощника главного тренера в петербургской команде.

Команда из Санкт-Петербурга уверенно занимает вторую строчку на западе. Хоккеисты с берегов Невы, после поражения от ЦСКА уверенно разобрались с екатеринбургским «Автомобилистом» и «Адмиралом» из Владивостока, 5:2 и 8:2, соответственно. Сейчас в активе СКА 43 очка в 27 встречах.

«Трактор» же после волевой победы над подмосковным «Витязем» вплотную приблизился к кубковой восьмерке Востока. В активе «черно-белых» 25 очков, что всего на один балл меньше, чем у «Куньлуня» и «Нефтехимика», которые занимают 8 и 9 место. В случае победы на петербуржцами челябинцы смогут попасть в зону плей-офф.

Встреча команд состоится сегодня, 16 ноября, в Санкт-Петербурге. Начало матча запланировано на 21:30 по местному времени. Прямую трансляцию поединка смотрите на телеканале ОТВ, а также на сайтах 1obl. tv и 1obl.ru.

Хоккей
«Трактор» в упорном противостоянии оказался сильнее «Витязя»
вчера в 12:00
«Трактор» в упорном противостоянии оказался сильнее «Витязя»
Хоккей
КХЛ. «Трактор» в гостях у «Витязя»
14.11.2018
КХЛ. «Трактор» в гостях у «Витязя»
Хоккей
КХЛ. «Трактор» встретится с «Витязем» в подмосковье
14.11.2018
КХЛ. «Трактор» встретится с «Витязем» в подмосковье
Хоккей
Нападающий Лапенков уходит из «Трактора»
13.11.2018
Нападающий Лапенков уходит из «Трактора»
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
Именитые южноуральцы поддержали Федора Конюхова перед кругосветным путешествием
  
сегодня в 11:39
Именитые южноуральцы поддержали Федора Конюхова перед кругосветным путешествием
Общество
Должники за газ под прицелом прокуратуры
сегодня в 11:28
Должники за газ под прицелом прокуратуры
Политика
Семинар по национальной политике прошел в Екатеринбурге
сегодня в 11:09
Семинар по национальной политике прошел в Екатеринбурге
Общество
Дмитрий Кобылкин начал работу в Челябинске
сегодня в 11:02
Дмитрий Кобылкин начал работу в Челябинске
Происшествия
Пожарные в 15-йраз за год приехали на вызов к дому на Салютной
сегодня в 10:31
Пожарные в 15-йраз за год приехали на вызов к дому на Салютной
Общество
Бориса Дубровского единогласно переизбрали председателем совета ЗВУ
сегодня в 10:25
Бориса Дубровского единогласно переизбрали председателем совета ЗВУ
Общество
Пламя объяло промзону в центре Челябинска
сегодня в 09:54
Пламя объяло промзону в центре Челябинска
Общество
Первый каток открылся в Челябинске, несмотря на потепление
сегодня в 09:30
Первый каток открылся в Челябинске, несмотря на потепление
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6