/ КХЛ. Первая встреча «Трактора» с бывшим главным тренером

Челябинцы играют против одного из лидеров чемпионата.

1:0

МАТЧ ОКОНЧЕН. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Статистика матча: Броски: 54-38; Броски в створ: 31-19; Голы: 1-0; Вбрасывания: 30-25; Блокированные броски: 5-2; Силовые приемы: 20-28; Штраф: 4-8.



Статистика 3-го периода: Броски: 13-15; Броски в створ: 8-7; Голы: 0-0; Вбрасывания: 8-11; Блокированные броски: 2-1; Силовые приемы: 7-6; Штраф: 0-2.



КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

60 мин - В последнюю минуту игры, хоккеисты «Трактора» с невероятным усилием выносят шайбу в зону СКА. На последних секундах следует бросок, который отбивает Магнус Хелльберг.

59 мин - СКА держит игру в зоне «Трактора». Бросок от синей от Владислава Гаврикова, Сухачев на месте. После вбрасывания, петербуржцы продолжили контролировать шайбу, но без бросков.

ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ МИНУТ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

58 мин - А вот и позиционная атака СКА, в которой игроки из Санкт-Петербурга особо не торопятся, предпочитая держать шайбу. На что негативным гулом реагируют трибуны «Ледового».

57 мин - Бросок Кравцова после прохода от Антона Глинкина, но Магнус Хклльберг сегодня серьезно настроен на оформление «сухаря».

56 мин - Постепенно «черно-белые» перехватили шайбу и инициативу и заставили игрока СКА выбросить шайбу на проброс. После этого последовал неприятный для Магнуса Хелльберга бросок от Игоря Исаева, но голкипер СКА надежен.

55 мин - Все больше челябинская команда проводит времени в атаке, но пока эти действия не приносят результата.

54 мин - Не идут в откат хозяева, даже несмотря на преимущество в счете. «Трактор», тем временем, навязывает петербуржцам борьбу по всей территории площадки.

53 мин - Евгений Кетов, обыграл Игоря Исаева, и все-таки прорвался «на рандеву» с Сухачевым. В очередной раз выручает команды молодой вратарь.

52 мин - СКА с шайбой, однако в активную фазу атака хозяев не переходит, потому что челябинские защитники действуют очень эффективно.

51 мин - Бросок Динара Хафизулина. Сухачеву не удается словить шайбу, но вновь защита «черно-белых» в игре.

50 мин - Борьба у борта в зоне СКА заканчивается тем, что игрок СКА выбрасывает шайбу на проброс. После вбрасывания, Игорь Полыгалов бросал в направлении ворот Хелльберга, шайба попала точно в ловушку вратаря.

49 мин - Опасный наброс на ворота от игроков СКА, но защитники челябинцев действуют надежно. Затем следует бросок от Александра Шарова, который идет мимо ворот.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

48 мин - Бросок Алексея Бывальцева идет мимо ворот, где ее подбирают игроки СКА. После этого Андрей Кузьменко мощно прикладывается по шайбе на синей линии, Сухачев вновь надежен. Затем, Антон Белов бросает по воротам и попадает в штангу.

47 мин - Тем не менее, Семен Кокуев, выходит из обороны, и в одиночку совершает забег к воротам Хелльберга, который не без труда накрывает шайбу. В ответ СКА, усилиями Никиты Гусева попыталось проветри эффектную комбинацию, но на месте игроки «Трактора».

УДАЛЕНИЕ. За удар соперника по рукам, на 2 минуты удален Алексей Петров, команда «Трактор».

46 мин - И активная игра СКА привел к тому, что «Трактор» проведет ближайшее время в меньшинстве.

45 мин - Ярно Коскиранта, вошел с шайбой в зону челябинцев, нанес бросок, Сухачев в игре.

44 мин - И вновь, петербуржцы в зоне «Трактора». Лишь редкие вылазки удаются челябинцам, остальное время игроки СКА полностью контролируют ход игры.

43 мин - В атаке СКА, но челябинцы вновь отбрасывают шайбу.

42 мин - С шайбой игроки СКА. Хозяева пытаются начать атаку и организовать позиционное нападение.

41 мин - Начало третьего периода. Стартовое вбрасывание выигрывают игроки СКА. Тут же хозяева понеслись в атаку, но челябинцы успешно отбросили шайбу в зону петербуржцев, где игра сосредоточилась у бортов.

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

Статистика 2-го периода: Броски: 16-17; Броски в створ: 12-9; Голы: 0-0; Вбрасывания: 11-7; Блокированные броски: 2-0; Силовые приемы: 7-14 ; Штраф: 2-0.



КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА.

40 мин - Концовку периода с шайбой провели хозяева, но до конкретного опасного момента дело не дошло. Сирена об окончании второго игрового отрезка застала игрока СКА в своей зоне.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ВТОРОГО ПЕРИОДА.

39 мин - С шайбой петербуржцы. Игроки «Трактора» пока что успешно обороняют свои владения. Более того, Глинкин, эффектным дрибблингом, обводит игроков СКА, но не смог Антон сделать бросок.

38 мин - Бросок Никиты Гусева, Сухачев в игре. Сейчас игроки СКА активизировались, и действие в основном происходит в зоне гостей.

37 мин - И вновь опасный бросок от игроков СКА. Н этот раз Наиль Якупова стрелял из удобной позиции, но шайба ушла выше. И второй опасный момент у ворот Сухачева. Антон Белов бросал по воротам, и только благодаря Артему Бородкину, который вытащил шайбу с ленточку, счет не стал 2:0.

36 мин - ОПАСНЫЙ БРОСОК ЕГОРА ДУГИНА! Хелльберг блином отбивает шайбу за пределы площадки. После вбрасывания, челябинцы попробовали провести еще одну быструю атаку, но шайба вновь ушла за пределы игровой зоны.

35 мин - Челябинцы выдают очень хороший второй период, выровняв игру у концовке второго периода.

СКА ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

34 мин - Продолжается большинство «Трактора». Виталий Кравцов, получил пас от Никитина, и был один на один с Хелльбергом, но голкипер СКА вовремя сомкнул щитки, не дав гостям открыть счет. Затем, атака гостей продолжилась, и Егор Дугин не смог замкнуть отличный пас от партнера.

33 мин - Закрепились «черно-белые» в зоне атаки, но СКА активно играет в меньшинстве и не дает гостям сделать бросок. Лишь после вбрасывания, Никита Никитин бросает по воротам Хелльберга, вратарь хозяев в игре.

УДАЛЕНИЕ. За нарушение численного состава на 2 минуты командным штрафом наказана команда СКА. Штраф отбывает Никита Гусев.

32 мин - Поперечная передача от Прохоркина, и Никита Гусев мощно стреляет по воротам. Сухачев в игре. Затем, челябинцы идет в атаку, а судья фиксирует нарушение численного состава у хозяев.

31 мин - Наброс на ворота от игрока «Трактора». Василия Токранов подставляет клюшку, шайба уходит мимо ворот.

30 мин - Удается получить шайбу на длительное время игрокам челябинской команды, но плотная оборона СКА не дает создать опасного момента.

29 мин - Продолжается давление хозяев площадки. Игра проходит в зоне «Трактора».

28 мин - Бросок игрока СКА, Сухачев не смог накрыть шайбу, поэтому атака хозяев продолжилась. Взвинтили темп подопечные Ильи Воробьева, и «запер» СКА челябинцев в их зоне.

27 мин - Ответ СКА. Позиционная атака, итогом которой становится бросок Сергея Плотникова. И вновь, на месте Владислав Сухачев. После вбрасывания, шайба выходит из зоны «Трактора», но петербуржцы быстро возвращают ее туда. Николай Прохоркин в одиночку выходил на ворота Сухачева, надежен вратарь гостей.

26 мин - ОПАСНЫЙ БРОСОК РАЙАНА СТОА! Хелльберг отбил шайбу, но ее подхватил Антон Глинкин, который, увы, не попал по воротам.

25 мин - Челябинцы в зоне СКА. Попытка позиционной атаки. Бросок по воротам от Кристиана Томаса, шайба идет мимо владений Хелльберга.

24 мин - СКА в атаке, но челябинцы выносят шайбу.

23 мин - Игорь Полыгалов накатывался на ворота, но потерял контроль над шайбой. В ответ, Гусев, набрасывал на ворота Сухачева, который парировал бросок.

22 мин - Бросок Кристиана Томаса, который подправляет Ник Бейлен, шайба ушла мимо. «Трактор» начинает период активно.

21 мин - Стартовое вбрасывание второго игрового отрезка за хоккеистами СКА. Второй период начался. Челябинцы перехватили шайбу и понеслись в атаку, но игроки СКА вновь забрали шайбу себе, после чего Сергей Плотников и Давид Рунблад нанесли два неприятных броска по владениям Сухачева.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА.

Статистика 1-го периода: Броски: 25-5; Броски в створ: 11-3; Голы: 1-0; Вбрасывания: 11-7; Блокированные броски: 0-1; Силовые приемы: 6-8; Штраф: 2-6.



КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

20 мин - Выводят игровой снаряд игроки «Трактора», но лайнсмен зафиксировал проброс. Но на последних секундах, Ник Бейлен, всместе с сиреной все-таки побеспокоил Хелльберга,

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

19 мин - И снова в атаке СКА. Челябинцы успевают только смениться, но не допускают вторую шайбу в сетке.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

18 мин - Продолжают осаду игроки СКА, но, после серии неприятных моментов, челябинцам наконец удается вывести шайбу из зоны. Тем не менее, петербуржцы вернули ее в зону Сухачева, и начали позиционную атаку.

УДАЛЕНИЕ. За опасную игру высоко поднятой клюшкой наказан Семен Кокуев, команда «Трактор».

17 мин - И еще одно удаление у челябинцев. Семен Кокуев попадает в лицо Владиславу Гаврикову, и едет в «бокс для плохих парней».

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Александр Барабанов, команда СКА.

17 мин - Выдержали челябинцы в меньшинстве, но Александр Барабанов, после точного паса от Бывальцева, мягко бросает в дальний угол. Владислав Сухачев не видел момент броска.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

16 мин - Пять игроков на площадке у СКА, три у «Трактора». «Армейцы с Невы» окружили ворота Сухачева, который пока что отбивает все, что летит в его сторону.

СКА ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

15 мин - Втроем остались челябинцы, и тут же следует опасный бросок Никиты Гусева. Сухачев в игре. После вбрасывания, хоккеисты питерской команды продолжили давление, но надежен голкипер «Трактора».

УДАЛЕНИЕ. За подножку на 2 минуты удален Райан Стоа, команда «Трактор». За удар соперника клюшкой на 2 минуты удален Кристиан Томас, команда «Трактор».

14 мин - Закрепились челябинцы в зоне, но очень быстро хоккеисты СКА отправили шайбу в зону Сухачева. Более того, судья фиксирует сразу два нарушения со стороны игрока «Трактора».

13 мин - Первое большинство в матче досталось челябинцам. Естественно, шайба вынесена в зону СКА, но оборона петербуржцев тут же выносит ее в среднюю.

УДАЛЕНИЕ. За удар соперника по рукам на 2 минуты удален Андрей Кузьменко, команда СКА.

13 мин - Очередной опасный бросок Алексея Бывальцева, шайба ушла мимо. Затем идет борьба у борта, в которой игрок хозяев Андрей Кузьменко получает 2 минуты.

12 мин - Серия обоюдоострых атак, но не удалось командам «прошить» стражей ворот

11 мин - Защита челябинцев очень надежна в первой половине периода. Пару раз игрок СКА пытался пройти оборону, но не смог этого сделать.

10 мин - В атаке СКА. Мощный бросок Алексея Бывальцева чуть дальше левого круга вбрасывания, Сухачев видит момент броска и фиксирует шайбу. После вбрасывания, челябинцы переводят игру в среднюю, затем Райан Стоа, бросил с похожей точки, Хелльберг уверенно словил шайбу.

9 мин - Гости с шайбой. Челябинцы закрепились в зоне атаки, но хозяевам удалось вывезти шайбу из зоны.

8 мин - Бросок игрока СКА из под хоккеиста «Трактора» успешно заблокирован. Челябинцы пока что справляются с прессингом хозяев площадки.

7 мин - Начинают атаку челябинцы, и делают это через вброс, но игровой снаряд переходит к хоккеистам СКА, которые пытаются начать позиционную атаку.

6 мин - Антон Белов решил проверить на внимательность Сухачева броском из средней зоны, вратарь «черно-белых» среагировал забрав шайбу в свою ловушку. После вбрасывания, хозяева снова пошли в атаку, но активные действия гостей в средней привели к броску в створ от Александра Шарова.

5 мин - Несмотря на преимущество во владении со сторону СКА, хоккеисты «Трактора» не боятся идти вперед и пытаются создавать моменты.

4 мин - Попытка позиционной атаки от легионерского звена «Трактора». Сам бросок не получился, но пощекотали игроки челябинцев нервы Хелльбергу.

3 мин - Наброс на ворот от хоккеистов челябинской команды, Магнус Хелльберг в игре. Ответ СКА. Алексей Кручинин выкатился чтобы нанести опасный бросок с близкого расстояния, но шайба сошла с крюка.

2 мин - Попытка первого броска в створ от Николая Прохоркина, не хватило форварду точности. Тем не менее, петербуржцы оставили шайбу под своим контролем, но лайнсмен фиксирует оффсайд.

1 мин - Стартовое вбрасывание первого периода и матч начался. Игроки СКА тут же вышли в контратаку и создали неприятный момент у ворот Сухачева.

НАЧАЛО МАТЧА



А вот и составы играющих команд. Особое внимание на варварскую линию «Трактора». Сегодня свой первый матч со стартового свистка проведет Владислав Сухачев!

Что касается петербуржцев, то тут каждая пятерка представляет опасность. Мастеровитые Гусев и Якупов. Андрей Зубарев, Антон Белов - практически каждый игрок СКА - звезда КХЛ. Особое внимание уделим Алексею Кручинин, который вложил весомый вклад в успех «Трактора» в прошлом году.

Добрый вечер, читатели 1obl.ru! Сегодня, 16 ноября, «Трактор» заканчивает четвертую выездную серию. В соперниках у челябинцев - грозный СКА из Санкт-Петербурга. «Армейцы Невы» катком прошлись по лидеру сезона, екатеринбургскому «Автомобилисту» и таким «Адмиралу» из Владивостока, поэтому подопечным Алексея Тертышного сегодня предстоит один из самых сложных матчей сезона.