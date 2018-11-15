/ «Трактор» в упорном противостоянии оказался сильнее «Витязя»

Для выявления победителя командам понадобился овертайм.

Победой челябинской команды со счетом 4:3 закончилась вчерашняя встреча «Трактора» и «Витязя» из Подольска. По ходу матча «черно-белые» усилиями Виталия Кравцова и Райана Стоа сначала вышли вперед, но затем растеряли преимущество, а к концу третьего периода и вовсе оказались в роли догоняющих. Лишь благодаря голу Ника Бейлена челябинцы сравняли счет, а в самом начале овертайма точку в матче поставил Райан Стоа, который оформил дубль.

На послематчевой пресс-конференции, наставник «Трактора» Алексей Тертышный отметил, что игра для его команды получилась тяжелой, но хорошей. Также наставник подчеркнул активное движение обеих команд во время игры.

Очень рады, что выиграли. В плане психологии это для команды было очень нужно. Ребята молодцы, что по такой игре, даже при счете 2:3, не сдавались, старались идти вперед и были вознаграждены победой. Хочу поблагодарить болельщиков, которые приехали нас поддержать. Их было сегодня очень слышно. — сказал на послематчевой пресс-конференции рулевой «Трактора» Алексей Тертышный.

Активными действиями отличился и новичок челябинцев Кристиан Томас. На счету бронзового медалиста Олимпиады две голевых передачи на Райана Стоа. Всего в этом матче игроки «Трактора» нанесли 51 бросок, из которых 29 пришлись в створ ворот, выиграли 20 вбрасываний, заблокировали 14 бросков соперника и провели 17 силовых приемов.

Следующий матч команда Алексея Тертышного проведет уже завтра, 16 ноября, против СКА из Санкт-Петербурга. Прямую трансляцию встречи смотрите на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv. Кроме того, для читателей сайта «Первый областной» будет доступна текстовая трансляция встречи.