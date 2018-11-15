/ «Трактор» в упорном противостоянии оказался сильнее «Витязя»

На послематчевой пресс-конференции, наставник «Трактора» Алексей Тертышный отметил, что игра для его команды получилась тяжелой, но хорошей. Также наставник подчеркнул активное движение обеих команд во время игры.
Очень рады, что выиграли. В плане психологии это для команды было очень нужно. Ребята молодцы, что по такой игре, даже при счете 2:3, не сдавались, старались идти вперед и были вознаграждены победой. Хочу поблагодарить болельщиков, которые приехали нас поддержать. Их было сегодня очень слышно. — сказал на послематчевой пресс-конференции рулевой «Трактора» Алексей Тертышный.
Активными действиями отличился и новичок челябинцев Кристиан Томас. На счету бронзового медалиста Олимпиады две голевых передачи на Райана Стоа. Всего в этом матче игроки «Трактора» нанесли 51 бросок, из которых 29 пришлись в створ ворот, выиграли 20 вбрасываний, заблокировали 14 бросков соперника и провели 17 силовых приемов.
Следующий матч команда Алексея Тертышного проведет уже завтра, 16 ноября, против СКА из Санкт-Петербурга. Прямую трансляцию встречи смотрите на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv. Кроме того, для читателей сайта «Первый областной» будет доступна текстовая трансляция встречи.