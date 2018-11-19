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/ «Трактор» начинает домашнюю серию матчей

«Трактор» начинает домашнюю серию матчей

Первый соперник — казанский «Ак Барс».
сегодня в 17:01
  |  Хоккей

После трехматчевого выезда по маршруту Минск — Подольск — Санкт-Петербург челябинский «Трактор» возвращается домой, чтобы уже на своем льду принимать соперников по чемпионату КХЛ. Первый матч подопечные Алексея Тертышного сыграют против «Ак Барса» из Казани.

20 ноября состоится игра ХК «Трактор» против ХК «Ак Барс» (Казань), начало матча в 19.00 часов. Соперники идут на четвертой строчке турнирной таблицы Конференции Восток. В этом сезоне с обладателем Кубка Гагарина прошлого сезона черно-белые еще не встречались. История противостояний насчитывает — 45 матчей. Преимущество в победах у «Ак Барса», который был сильнее в 27 играх. «Трактор» выиграл 18 раз. Если в основное время и в овертаймах чаще побеждать удавалось «Ак Барсу», то в сериях послематчевых буллитов команды равны. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе «черно-белых».

В предматчевой программе гостей ледовой арены «Трактор» ожидает выступление кавер-группы «Кафе Улыбка», которая более 10 лет гастролирует по всей России. Артисты коллектива выступали на одной сцене с такими звездами как «Би-2», «Смысловые Галлюцинации», BlackStar, Serebro, «РукиВверх!».

22 ноября челябинцы примут на своем льду нижнекамский «Нефтехимик». Команды уже встречались в этом сезоне 27 октября в Нижнекамске, и тогда успех праздновали хоккеисты из Татарстана.

В этот день в фойе арены будет выставлен мини-талисман «Трактора» — белый Медведь, побывавший в космической экспедиции с космонавтом Олегом Артемьевым. Наш медвежонок работал индикатором невесомости. Болельщики смогут сделать фото с космическим Медведем. — рассказали в пресс-службе челябинского клуба.

Организаторы призывают болельщиков придти на игру в костюмах с элементами космической тематики, а автор лучшего получит подарок — бытовую технику.

24 числа в гости к «Трактору» пожалует хоккейный клуб «Торпедо» из Нижнего Новгорода. И в этот день болельщики не останутся без развлечений. Предматчевая программа будет посвящена Дню матери, так что все посетители спортивного комплекса могут подписать и отправить открытку своим мамам. А развлекать болельщиков будет вокально-оригинальная группа «Бабочки». Исполнительницы коллектива сыграют попурри на современные песни.

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