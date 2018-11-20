/ КХЛ. Первая встреча «Трактора» с обладателем Кубка Гагарина

Челябинцы встретятся с грозным «Ак Барсом».

0:3

КОНЕЦ МАТЧА. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Статистика матча: Броски: 52-41; Броски в створ: 30-30; Голы: 0-3; Вбрасывания: 24-34; Блокированные броски: 6-12; Силовые приемы: 4-14; Штраф: 8-8.



Статистика 3-го периода: Броски: 16-11; Броски в створ: 8-6; Голы: 0-0; Вбрасывания: 8-6; Блокированные броски: 3-4; Силовые приемы: 1-5; Штраф: 2-6.



ОКОНЧАНИЕ ИГРЫ.

60 мин — Последние мгновения игры челябинцы проводят в атаке. Бросок игрока «Трактора» вместе с сиреной не помог челябинцам забить.

УДАЛЕНИЕ. За задержку соперника, на 2 минуты наказан Андрей Педан, команда «Ак Барс».

60 мин — Андрей Педан фолит на Кравцове, который покидает лед держась за локоть

59 мин — В последние минуты встречи «Трактор», усилиями Кравцова попытался забить гол престижа, но защитники гостей надежны.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ МИНУТЫ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

58 мин — Ответ гостей. Иржи Секач бросал с близкой дистанции, но не попал по воротам.

57 мин — Опасный выход в меньшинстве. Семен Кокуев получил передачу от Александра РЫбакова, но не попал по воротам.

УДАЛЕНИЕ. За толчок соперника на борт, на 2 минуты удален Никита Хлыстов, команда «Трактор».

56 мин — В зоне гостей проходит игра, но быстро шайба уходит оттуда и достается игрокам «Ак Барса». Более того, гости заработали удаление. Никита Хлыстов припечатал Роба Клинкхаммера в борт, за что получил 2 минуты.

55 мин — И вновь челябинцы с шайбой, но казанские хоккеисты демонстрируют образцовую оборону.

54 мин — Шайба у игроков «Трактора». Стоа, прокатился за воротами, отдал на Томаса, который попал в Джастина Азеведо.

53 мин — Продолжается позиционное нападение гостей. Только спустя минуту шайба выходит из зоны, но остается под контролем «Ак Барса».

52 мин — Вновь попытка позиционной атаки гостей. Теперь уже челябинцы прижимают казанцев к борту.

51 мин — Потпытка атаки «Трактора», но опять, хозяевам не удается выйти на пятачок казанцев.

50 мин — Затяжная позиционная атака гостей, но больше минуты «Ак Барс» играл без броска. Затем следует бросок Даниса Зарипова, но шайба после отскока уходит за пределы площадки.

49 мин — Никита Никитин пытался бросить, но не смог этого сделать.

48 мин — Перехват и бросок от Егора Дугина, Подьяпольский в игре.

47 мин — В атаке хозяева, но пока что очень мало что получается у «Трактора».

«АК БАРС» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

46 мин — Выиграли вбрасывание в средней челябинцы. Кравцов, коньком отдает пас на партнера, но ошибается с пасом Игорь Полыгалов, и шайба выходит из зоны гостей.

45 мин — Вновь расставились хозяева в атаке. Шайба мельтешит на пятачке Подьяпольского, но не попадает в ворота.

УДАЛЕНИЕ. За задержку соперника клюшкой, на 2 минуты удален Пол Постма, команда «Ак Барс».

44 мин — Отбрасываются гости. Но следует перехват от Кристиана Томаса, который дает пас Стоа. Не попадает по воротам легионер хозяев, но зарабатывает удаление.

43 мин — Расставились в зоне игроки «Трактора», но пока что идут передачи у бортов. После перепасовки следует бросок Никиты Никитина, Подьяпольский с игре.

УДАЛЕНИЕ. За нарушение численного состава малым штрафом наказана команда «Ак Барс». Штраф отбывает Станислав Галиев.

42 мин — Выход Антона Глинкина и бросок в дальний, Подьяпольский отбил плечом. В это время судья фиксирует у гостей 6 полевых игроков.

41 мин — Старт третьего приода. Шайбу на вбрасывании выиграли игроки «Ак Барса», которые тут же забросили шайбу в зону хозяев. Далее следует бросок, Судницин в игре.

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

Статистика матча после 2х периодов: Броски: 36−30; Броски в створ: 22−24; Голы: 0−3; Вбрасывания: 16−27; Блокированные броски: 3−8; Силовые приемы: 3−8; Штраф: 6−2.

Статистика 2-го периода: Броски: 24−17; Броски в створ: 12−14; Голы: 0−2; Вбрасывания: 11−12; Блокированные броски: 3−7; Силовые приемы: 2−5; Штраф: 2−0.

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА.

40 мин — Последние секунды периода с шайбой проводят хозяева. Райан Стоа бросил по воротам Подьяпольского, но шайба оказалась в сетке тольк после сирены.

«ТРАКТОР» В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНТУА ВТОРОГО ПЕРИОДА.

39 мин — В атаке «Ак Барс». Игроки гостей без стеснения выходятна пятачок «Трактора». Александр Свитов выходил один на один с угла, Судницин в игре.

ЗАМЕНА ВРАТАРЯ В КОМАНДЕ «ТРАКТОР». ВМЕСТО ВЛАДИСЛАВА СУХАЧЕВА НА ЛЕД ВЫХОДИТ АЛЕКСАНДР СУДНИЦИН.

Остановили игру судьи по просьбе Владислава Сухачева. На лед вышел ммедработник «Трактора», при помощи которого Владислав покинул площадку.

УДАЛЕНИЕ, За задержку соперника клюшкой, на 2 минуты удален Андрей Ерофеев, команда «Трактор».

38 мин — Бросок Шарова по воротам, Подьяпольский на месте. Более того, игроки хозяев умудрились нарушить правила в атаке.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Джастин Азеведо, команда «Ак Барс».

37 мин — Контратака «Ак Барса». Сначала Данис Зарипов вышел один на один с Сухачевым, затем последовала серия бросков, с которыми голкипер челябинцев успешно справлялся. Но, Джастин Азеведо, мощным ударом увеличивает преимущество гостей.

36 мин — Опасный бросок Кравцова со средней. Шайба пошла мимо ворот.

35 мин — «Трактор» с шайбой. Идет борьба у бортов, победителями из которой выходят гости.

34 мин — Вновь с шайбой хозяева. игроки «Трактора» стараются наносить больше бросков по воротам Подьяпольского. Тем временем, автор второй шайбы гостей Антон Ландер столкнулся с Джастином Азеведо, и прихрамывая, покинул игровую площадку, отправившись в подтрибунное помещение.

33 мин — С шайбой хоккеисты «Трактора». Бросок Никиты Хлыстова, но игровой снаряд попадает прямо в Подьяпольского.

32 мин — После второй пропущенной челябинцы пошли в атаку, нанесли пару неплохих бросков, однако судья остановил встречу из-за того, что Марсль Шолохов получил повреждение в столкновении с защитником хозяев.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Антон Ландер, команда «Ак Барс».

31 мин — Атака «Ак Барса». Джастин Азеведо бросает по воротам, шайба отскакивает к Антону Ландеру, который делает счет 2:0 в пользу гостей.

30 мин — Опасно у ворот Сухачева! Игрок «Ак Барса» бросал с близкого расстояния, но не смог во второй раз огорчить вратаря хозяев.

29 мин — После коммерческой паузы игроки «Ак Барса» стали играть активнее. Сейча казанцы проводят неплохую серию атак, но до бросков по воротам пока что дело не дошло.

28 мин — Бросок от синей линии Романа Абросимова, шайба пошла выше ворот Сухачева. Делее, челябинцы попытались начать контратаку, но не смогли пройти игроков оборонц гостей.

27 мин — Опасный бросок Семена Кокуева, и шайба вновь пошла выше.

26 мин — Челябинцы активно играют как в своей зоне, так и в зоне гостей. Глинкин, финтом переиграл игрока казанцев, отдал пас на Желдакова, который босил, но попал прямо в Подьяпольского.

25 мин — Легионеры «Трактора» Кристиан Томас, Райана Стоа и Ник Бэйлен организовали выпад к владениям Подьяпольского, но не смогли «распечатать» вратаря гостей.

24 мин — С шайбой казанцы. Бросок Владимира Ткачева, но шайба идет мимо ворот.

23 мин — Перехват в зоне гостей. Бросок Желдакова, вратарь казанцев в игре.

22 мин — С шайбой челябинцы. Неточный пас, после которого шайба приходит к Подьяпольскому, и вратарь казанцев решает прижать игровой снаряд.

«ТРАКТОР» В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

21 мин — Стартовое вбрасывание второго периода за игроками «Трактора», которые тут же отправили шайбу в зону гостей.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА.

Статистика 1-го периода: Броски: 12−13; Броски в створ: 10−10; Голы: 0−1; Вбрасывания: 5−15; Блокированные броски: 0−1; Силовые приемы: 1−3; Штраф: 4−2.

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

20 мин — Опасный бросок на сближении от Андрея Маркова, Сухачев вновь надежен. Затем, следует позиционная атака и опасный бросок уже от Альберта Яруллина, но сухачев и здесь остается надежен.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

19 мин — ВЫХОД ПОЛЫГАЛОВА ОДИН НА ОДИН. Сближается челябинец с Подьяпольским, но не может форвард переиграть вратаря гостей.

УДАЛЕНИЕ. За задержку соперника клюшкой, на 2 минуты удален Александр Рыбаков, команда «Трактор».

19 мин — Перехват от Игоря Полыгалова, бросок со средней дистанции, Подьяпольский в игре. Но затем Александр Рыбаков нарушает правила, оставляя на некоторое время челябинцев втроем.

18 мин — Перехватывает шайбу Семен Кокуев, но вместо броска решает просто потянуть время. После этого хоккеисты «Ак Барса» не только не могт войти в зону, но и не в силах долгое время получить шайбу.

УДАЛЕНИЕ. За атаку игрка не владеющего шайбой, на 2 минуты удален Андрей Ерофеев, команда «Трактор».

17 мин — Пошли вперед игроки «Трактора», но, вместо заброшенной шайбы челябинцы зполучили удаление.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Алексей Потапов, команда «Ак Барс».

16 мин — Активная игра от хоккеистов обоих клубов, но следует ошибка игрока челябинцев, и Алексей Потапов поразил ворота Владислава Сухачева.

15 мин — Хоккеисты «Ак Барса» попытались начать свою атаку, но теперь уже игроки «Трактора» демонстрируют хорошую оборону.

14 мин — С шайбой челябинцы. Попытка выйти на пятачок, но плотно играют защитники гостей.

13 мин — Игра на встречных курсах. Шайба переходила от игрока к игроку, и только Владислав Сухачев смог зафиксировать ее в ловушку. Затем идет борьба в углу площадки, победителем из которой выходят игроки «Трактора».

12 мин — ВЫХОДИТ КРИСТИАН ТОМАС ОДИН НА ОДИН! Но падает канадец, и не получается у него нанести бросок.

11 мин — Наброс на ворота Владислава Подьяпольского от Андрея Ерофеева, вратарь гостей фиксирует шайбу в ловушку.

10 мин — Ответ «Ак Барса». Казанцы попытались встать в позиционную атаку, но игроки «Трактора» вынесли шайбу на проброс. После вбрасывания, хозяева перехватили шайбу и пошли в атаку, где усилиями Андрей Маркова ее вновь перехватили гости.

9 мин — Игра идет на встречных курсах. С шайбой Глинкин, он выкатывался из-за ворот, бросил, но шайба ушла сильно выше ворот.

8 мин — Бросок по воротам Владислава Сухачева, вратарь хозяев фиксирует шайбу. После вбрасывания, гости продолжили атаковать, но защитники «Трактора» успешно перехватили шайбу.

7 мин — Удается игрокам «Трактора» прессинг в зоне гостей. Настолько, что опытный Андрей Марков допускает ошибку в своей зоне.

6 мин — Теперь уже челябинцы атакуют. Антон Глинкин ьросал с острого угла, но Подьяпольский на месте.

5 мин — В атаке гости. Андрей Педан бросал по воротам, шайба ушла мимо. После прессинга от хозяев игровой снаряд ушел в среднюю зону.

«АК БАРС» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

4 мин — Вытеснили казанцы шайбу в среднюю зону, и затруднили «черно-белым» проход в атаку.

3 мин — Егор Дугин бросал низом, шайба пошла мимо. Челябинцы расставились в зоне, и очередной бросок попадает в игрока челябинцев.

УДАЛЕНИЕ. За толчок соперника на борт, на 2 минуты удален Артем Михеев, команда «Ак Барс».

2 мин — Попытка начала атаки от игроков «Трактора». Бросок Антона Глинкина, Владислав Подьяполский в игре.

1 мин — Стартовое вбрасывание за игроками «Ак Барса». Матч начался. И тут же казанцы пошли в атаку, но надежны защитники челябинцев.

НАЧАЛО МАТЧА.

Перед началом игры под своды арены имени Валерия Белоусова поднимают стяг легенды клуба Павла Езовских. В бытнось игроком он провел за «Трактор» 419 матчей и забил 73 шайбы.

Последние приготовления к началу игры. Команды выходят на лед, чтобы прослушать гимны.

А вот и составы команд на матч. К сожалению для фанатов «Трактора», в сегодняшней игре не примут участие Йонас Энлунд и Василий Демченко. Оба игрока получили микротравмы в прошедших встречах. Таким образом, в лазарете команлы сейчас целых 8 игроков. Помимо вышеупомянутых Энлунда и Демченко это Александр Шинин, Евгений Рясенский, Пол Щехура, Александр Бергстрем, Рихард Гюнге, и Артем Пеньковский.

Однако фанатам челябинцев следует обратить внимание на первую пятерку. Райан Стоа и Кристиан Томас, которые выходят на лед в одном сочетании, демонстрируют хорошее взаимопонимание. Также опасность представляет пара крайних нападающих в лице Виталия Кравцова и Антона Глинкина. Таем более, что у Антона особая мотивация на сегодня, ведь он играет против бывшей команды.

У гостей следует обратить внимание на легионерское звено. Иржи Секач, Джастин Азеведо и Антон Ландер — эти игроки представляют реальную игрозу воротам. Не забываем и про Даниса Зарипова. Без преувеличения легенда КХЛ несмотря на 37 лет все так же опасен.

Добрый день, дорогие читатели сайта 1obl.ru! Сегодня, 20 ноября «Трактор» начинает свою пятиматчевую домашнюю серию. В этот раз челябинцы встретятся с обладателем Кубка Гагарина — казанским «Ак Барсом». Последний раз команды встречались в апреле этого года, во воремя финала Восточной конференции КХЛ. Тогда, к сожалению для челябинских болельщиков, успех праздновали хоккеисты казанской команды.

А мы напомним, в какой форме команды подходят к сегодняшней игре. Гости потерпели всего два поражения в последних пяти играх, но одно из них, от московского ЦСКА, получилось разгромным. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова проиграли «армейцам» со счетом 0:5. Тем не менее, «Ак Барс» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

Челябинцы же находятся в поиске своей игры. Подопечные Алексея Тертышного в зубодробительном матче победили подмосковный «Витязь», но не смогли обыграть СКА из Санкт-Петербурга. Тем не менее, «черно-белые» настроены на победу, так как сейчас каждое заработанное очко для команды — на вес золота.