/ «Трактор» может взять реванш за финал Востока

«Черно-белые» сыграют против чемпиона.

Сегодня, 20 ноября, челябинский «Трактор» проведет свой первый домашний матч, после длительного перерыва и выездной серии. В соперниках у команды Алексея Тертышного — казанский «Ак Барс».

Бронзовые медалисты прошлого сезона и обладатели Кубка Гагарина сойдутся в очном противостоянии впервые с прошлогоднего плей-оффа. Тогда для выяснения финалиста командам понадобилось всего четыре матча, и во всех играх успех праздновали хоккеисты «Ак Барса». Всего же команды провели между собой 45 встреч в рамках чемпионатов КХЛ. 18 раз успех праздновал «Трактор», 27 — «Ак Барс».

К игрокам «черно-белых» обратился известный путешественник Федор Конюхов. В своем видеообращении он сказал, что является болельщиком «Трактора» с 1989 года, а также дал напутственные слова хоккеистам.

Я первый раз заехал к вам в Челябинск, и был на вашем матче. С тех пор я ваш поклонник, болею, переживаю, и, когда бываю в Челябинске, прихожу к вам на игру. Сейчас я буду грести вот этими веслами, а вы играете. «Трактор» — это легенда. Я вам желаю достичь успехов! — сказал Федор Конюхов.

Еще один сюжет сегодняшнего матча — игра форварда челябинцев Антона Глинкина против бывшей команды. Нападающий провел в казанской команде 2 сезона, и стал обладателем Кубка Гагарина. Удастся ли челябинцу огорчить бывший коллектив? Узнаем сегодня, 20 ноября. Начало матча — в 19:00 по местному времени. Прямую трансляцию встречи смотрите на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv. Для читателей сайта 1obl.ru будет доступна текстовая трансляция встречи.

