/ «Трактор» завершает домашнюю серию матчем против «Северстали»

Текстовая трансляция одной из важнейших игр сезона.

1:2(Б)

КОНЕЦ МАТЧА. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

КОНЕЦ МАТЧА.

КОНЕЦ БУЛЛИТОВ.

22. «Северсталь»: Бросок Джеффри Кинрейда — гол. Матч окончен.

21. «Трактор»: Марсель Шолохов бьет — прямо в щитки Фурха.

20. «Северсталь»: бросок Марковина — Демченко в игре.

19. «Трактор»: Егор Дугин бросает — прямо в Фурха.

18. «Северсталь»: Бросок Юрия Трубачева — прямо в Демченко.

17. «Трактор»: Томас сильно бьет — прямо во вратаря.

16. «Северсталь»: Игорь Гераськин атаковал — шайба сошла с крюка.

15. «Трактор»: Стоа на скорости — Фурх отражает.

14. «Северсталь»: Вновь Марковин — Демченко в игре.

13. «Трактор»: Бросает Бэйлен — Фурх на месте.

12. «Северсталь»: Бросок Марковина — Демченко ловит.

11. «Трактор»: Кравцов бросает — Фурх в игре.

10. «Трактор»: Егор Дугин бросал — шайба сошла с крюка.

9. «Северсталь»: Бросок Алексей Михнова — Демченко в игре.

8. «Трактор»: Ник Бэйлен бросает — Фурх тащит.

7. «Северсталь»: Владислав Кодола бросает — Демченко ловит шайбу.

6. «Трактор»: Виталий Кравцов и его попытка — гол.

5. «Северсталь»: Юрий Трубачев бьет — штанга.

4. «Трактор»: Антон Глинкин пытался обыграть — Фурх в игре.

3. «Северсталь»: Александр Петунин — Демченко отбивает.

2. «Трактор»: Игорь Полыгоалов бьет — мимо.

1. «Северсталь»: Дмитрий Марковин бьет — гол.

НАЧАЛО СЕРИИ БУЛЛИТОВ.

Статистика матча: Броски: 60−62; Броски в створ: 36−32; Голы: 1−1; Вбрасывания: 28−34; Блокированные броски: 14−14; Силовые приемы: 10−12; Время в атаке: 12:02—15:49; Штраф: 12−6.

Статистика овертайма: Броски: 2−6; Броски в створ: 2−2; Голы: 0−0; Вбрасывания: 0−3; Блокированные броски: 2−0; Силовые приемы: 2−0; Время в атаке: 00:14—02:28; Штраф: 2−0

КОНЕЦ ОВЕРТАЙМА.

5 мин — Последние секунды овертайма. Вбрасывание у ворот гостей проиграно, и они тянут время до буллитов.

5 мин — И вновь «Северсталь» атакует, но следует ошибка и выход шайбы из зоны. Кристиан Томас набирает скорость и бросает по воротам, но попадает прямо в Фурха.

4 мин — Успокоилась игра после ураганного начала овертайма. Опасно бросает игрок гостей, шайба пролетает рядом со штангой.

3 мин — Контратака «Трактора». Бросок Желдакова, Фурх в игре.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

3 мин — А теперь «Трактор» успешно обороняет свои владения.

2 мин — Бросок на подставление не доходит до адресата.

1 мин — Большинство гостей. Позиционная атака, пока что без броска.

«СЕВЕРСТАЛЬ» БЕРЕТ ТАЙМ-АУТ.

УДАЛЕНИЕ. За задержку соперника руками на 2 минуты удален Райан Стоа, команда «Трактор».

1 мин — Гости выиграли вбрасывание и пошли в атаку. Райана Стоа задеожал соперника руками — 2 минуты.

НАЧАЛО ОВЕТАЙМА.

Статистика матча после трех периодов: Броски: 58−56; Броски в створ: 34−30; Голы: 1−1; Вбрасывания: 28−31; Блокированные броски: 12−14; Силовые приемы: 8−12; Время в атаке: 11:48—13:21; Штраф: 10−6.

Статистика 3-го периода: Броски: 14−20; Броски в створ: 7−11; Голы: 0−0; Вбрасывания: 6−13; Блокированные броски: 4−5; Силовые приемы: 3−5; Время в атаке: 02:53—05:45; Штраф: 10−0.

КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

60 мин — Последняя минута периода. Гости активно идут в атаку, заставляя «Трактор» отбиваться.

ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ МИНУТЫ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

58 мин — Бросок по воротам «Трактора» заблокирован Алексеем Петровым.

57 мин — «Северсталь» начинает атаку. Шайба в зоне челябинцев, и бросок от Ивана Лекомцева, но шайба игровой снаряд пролетает мимо.

УДАЛЕНИЕ. За недисциплинированное поведение, дисциплинарным штрафом на 10 минут наказан Йонас Энлунд, команда «Трактор».

55 мин — Энлунд бросает из-под прикрытия, Фурх в игре. Затем Артем Бородкин заряжает от синей, но вновь Фурх отражает бросок.

54 мин — Продолжают атаки гости. «Северсталь» организовала позиционную атаку, но бросков не последовало. Челябинцы смогли перехватить шайбу, но все, на что их хватило — это на проброс.

52 мин — Атака «Северстали». хлестко бросает с кистей защитник череповчан, мимо. Затем бывший игрок «Трактора» Евгений Лапенков бросает по воротам «черно-белых», Демченко спасает!

51 мин — Наброс от Стоа на пятак Фурха. Бэйлен накатывал на ворота, голкипер гостей в игре.

48 мин — Бросок Игоря Полыгалова с острого угла, Фурх успевает переместиться. Затем дважды бросает Илья Карпухин, Фурх вновь отбивает. Ударнаую смену провели «черно-белые».

47 мин — Бергстрем финтил перед воротами, но защита гостей не купилась на маневры игрока «Трактора». В ответ Иван Захарчук заряжал по воротам Демченко, голкипер челябинцев надежен.

46 мин — Сильный пас от игрока «черно-белых» в атаку, проброс.

45 мин — Глинкин бросает из-под защитника, но вновь попадает в конек. Ответ гостей. Илья Хохлов совершает прямой бросок, Демченко на месте.

44 мин — Игра в зоне гостей. Стоа пытался выйти на свободный лед, защита череповчан не позволила этого сделать.

43 мин — Атака «Северстали». Бросок Ивана Лекомцева с острого угла, Демченко в игре.

42 мин — Антон Глинкин бросает, но попадает в конек Юрию Трубачеву.

41 мин — Вбрасывание выиграли гости, которые тут же пошли в атаку, но челябинцы успешно отбились.

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

Статистика матча после двух периодов: Броски: 44−36; Броски в створ: 27−19; Голы: 1−1; Вбрасывания: 22−18; Блокированные броски: 8−9; Силовые приемы: 5−7; Время в атаке: 08:55—07:36; Штраф: 0−6.

Статистика 2-го периода: Броски: 24−20; Броски в створ: 13−9; Голы: 0−1; Вбрасывания: 10−8; Блокированные броски: 7−6; Силовые приемы: 3−3; Время в атаке: 05:25—03:55; Штраф: 0−4.

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА

40 мин — Атака гостей, но не получился бросок у Картера Эштона. Далее челябинцы попытались создать контратаку, но были остановлены защитой «Северстали».

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ВТОРОГО ПЕРИОДА.

39 мин — И сразу после свистка серия опасных моментов от «Трактора». Стоа мог отличиться, но Фурх в игре.

Два раза отличался Александр Петунин, но оба гола отменили судьи. Сегодня — не день нападающего гостей.

ЕСТЬ РЕШЕНИЕ. Шайба заброшена высоко поднятой клюшкой, ГОЛА НЕТ!

НО ВНОВЬ ПРОСМОТР БЕРУТ ЧЕЛЯБИНЦЫ! На этот раз — на предмет игры высоко поднятой клюшкой.

39 мин — Владислав Кодола набрасывает на ворота Демченко. Рикошет от Александра Петунина — гол, «Северсталь» вновь выходит вперед.

38 мин — Неприятный момент у ворот «Трактора», Демченко надежен.

ЕСТЬ РЕШЕНИЕ СУДЕЙ. ПОЛОЖЕНИЕ «ВНЕ ИГРЫ». ГОЛ НЕ ЗАСЧИТАН!

Просмотр эпизода усложняется тем, что именно в моменте потенциального оффсайда было очень большое скопление коньков и клюшек. А вот и сам момент из-за которого судьи уже долгое время «смотрят кино».

Затягивается просмотр эпизода. Почему? Потому что есть спорный момент, но все как говорится «на тоненького».

А вот штаб «Трактора» с голом не согласен. Тренеры берут запрос на предмет положение «вне игры».

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Александр Петунин, команда «Северсталь».

37 мин — Атака гостей. Бросок Александра Петунина, шайба отскакивает от шлема Василия Демченко, и это гол.

36 мин — И еще один классный момент у Кокуева! Но не может пока что воспитанник «Северстали» огорчить родной клуб.

35 мин — Кравцов создал опасный момент для Кокуева, но Семену не удалось в борьбе попасть по шайбе.

34 мин — Атака «Трактора», но гости уверенно играют на своем пятачке.

32 мин — Бросились в атаку череповчане. Поперечный пас на дальнюю штангу, неточно. В ответ по воротам Фурха бросал Шаров, голкипер гостей в игре.

«СЕВЕРСТАЛЬ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

31 мин — И вот сейчас, хороший розыгрыш и бросок от синей, но шайба теряется в толпе у ворот Фурха и игра остановлена.

30 мин — Продолжают атаковать челябинцы, но у «Трактора» проблемы с закреплением в зоне соперника.

29 мин — Сильный и неточный пас от Бергстрема на Томаса. Кристиан не смог подстроиться для броска.

УДАЛЕНИЕ. За опасную игру высоко поднятой клюшкой на 2 минуты удален Богдан Якимов, команда «Северсталь».

29 мин — Продолжают атаковать челябинцы. Момент у Игоря Полыгалова на пятачке. Гола нет, но есть еще одно удаление у гостей.

28 мин — Второе большинство для «Трактора». Бросок низом, Фурх реагирует.

УДАЛЕНИЕ. За задержку клюшки соперника на 2 минуты удален Игорь Гераськин, команда «Северсталь».

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Картер Эштон, команда «Северсталь».

27 мин — Атакует «Северсталь». Бросок Картера Эштона с чистого льда — Демченко бессилен. Гол, счет равный.

26 мин — Сам мог бросить Райан Стоа, но решил отдать на Бергстрема, который был в борьбе и не смог принять пас.

25 мин — Момент за моментом от череповчан. Наброс низом со средней дистанции, Демченко в игре.

24 мин — Опасность у ворот Демченко! Игрок «Северстали» бросал с острого угла, но попал прямо в Демченко.

23 мин — А теперь уже Кравцов делает шоу! Виталий выкатывался к воротам Фурха, но бросил выше.

22 мин — Александр Рыбаков создает опасный момент у ворот Фурха, надежен голкипер гостей.

21 мин — Стартовое вбрасывание выиграли челябинцы. Перевод в чужую зону — проброс.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА.

Статистика 1-го периода: Броски: 20−16; Броски в створ: 14−10; Голы: 1−0; Вбрасывания: 12−10; Блокированные броски: 1−3; Силовые приемы: 2−4; Время в атаке: 03:25—03:38; Штраф: 0−2

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

20 мин — Кокуев опасно выходил к воротам Фурха по флангу! К сожалению, Семену не удалось бросить.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

19 мин — Теперь уже с шайбой череповчане. Наброс на ворота Демченко, голкипер «Трактора» без труда фиксирует игровой снаряд.

18 мин — Продолжают атаку челябинцы. От синей заряжает Никита Хлыстов, но шайба пролетает мимо ворот.

«СЕВЕРСТАЛЬ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

17 мин — Кристиан Томас входит в зону атаки по флангу, пасует, но передача не доходит до партнера и шайба вновь выходит из зоны.

16 мин — Большинство челябинцев. Бросают Игорь Полыгалов и Алексей Петров, но шайба достается защитнику гостей, который выбрасывает ее из своей зоны.

УДАЛЕНИЕ. За опасную игру высоко поднятой клюшкой на 2 минуты удален Алексей Михнов, команда «Трактор».

15 мин — Активны гости в зоне атаки. Игрок «Трактора» совершает неточный пас, и это проброс. После возобновления игры, игрок «Северстали» Алексей Михнов нарушает правила в атаке.

14 мин — Виталий Кравцов имел шанс бросить по воротам Фурха, но не смог совладать со скачущей по льду шайбой.

13 мин — Продолжают атаковать гости. «Трактор» в последние несколько минут вынужден отбрасывать шайбу, обороняя свои владения.

11 мин — Атакует «Северсталь». Подопечные Андрея Разина контролируют шайбу, но без бросков.

10 мин — Наброс Ника Бэйлена на ворота и попытка Кокуева добить, Фурх надежен.

9 мин — После активных первых минут игра немного успокоилась. Сейчас обе команды активно встречают друг-друга в средней зоне, не давая начать атаки.

7 мин — Форвард «Северстали» резал угол и выходил к воротам Демченко, Василий отбивает. В ответ такую же попытку предпринял Семен Кокуев, но Фурх также надежен.

6 мин — Бросок в ближний и добивание от Богдана Якимова, но у Демченко другие планы на это вечер, и Василий накрывает шайбу ловушкой.

ГОЛ! Шайбу забросил Александр Шаров, команда «Трактор».

5 мин — Александр Шаров воспользовался ошибкой Фурха на выходе, бросил с разворота и забил! Есть первый гол в матче!

4 мин — Бросок Картера Эштона со средней дистанции, Демченко не спит.

3 мин — Марсель Шолохов наносит бросок из-под защитника, Фурх видит момент и прижимает шайбу к телу.

2 мин — Наброс на ворота гостей, но после рикошет от защитника «Северстали» шайба идет мимо ворот Фурха. В ответной атаке от гостей бросал по воротам Василия Демченко Артур Кулда, игровой снаряд пролетает рядом со штангой.

1 мин — МОМЕНТ У «ТРАКТОРА»! Уже на первой минуте Александр Бергстрем наносит брососк после паса в касание, но вратарь гостей Домини Фурх надажен.

1 мин — Стартовое вбрасывание матча за игроками «Северстали». Игра началась и сразу следует вброс шайбы от гостей, где ее перехватывают челябинцы.

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

НАЧАЛО МАТЧА.

Команды вышли на лед. Звучит гимн России. Сразу после него начнется матч.

Северсталь:

Фурх (Коробов).

Кинрейд — Сизов; Монахов — Якимов — Лапенков;

Лекомцев (А) — Глазков; Эштон -Трубачёв (К) — Гераськин;

Хохлов — Кулда; Марковин — Кодола — Петунин;

Хабаров — Бабенко; Захарчук-Бодров-Михнов (А);

Трактор:

Демченко (Судницин).

Исаев — Бэйлен (А); Томас — Стоа — Бергстрем;

Петров (К) — Карпухин; Энлунд — Полыгалов — Глинкин:

Хлыстов — Бородкин; Кравцов — Рыбаков — Кокуев;

Ерофеев — Желдаков; Шаров — Дугин — Шолохов.

Добрый вечер всем, кто любит хоккей! Сегодня, 13 февраля, «Трактор» завершает домашнюю серию матчей. В соперниках у челябинцев — череповецкая «Северсталь».

«Тактору» жизненно необходимо набирать очки. Да, «черно-белые» проиграли «Нефтехимику», но вчерашняя осечка «Сибири» в игре против «Барыса» дает «Трактору» еще один шанс, которым непременно нужно пользоваться, чтобы укрепить свои позиции на восьмом месте Востока.

Сможет ли «Трактор» сделать это? Узнаем сегодня. Начало прямой трансляции — в 18:45 по местному времени.