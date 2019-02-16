/ «Трактор» и «Северсталь» играют второй очный матч подряд

Удастся ли «черно-белым» огорчить череповчан на их площадке? Текстовая трансляция.

4:2

КОНЕЦ МАТЧА. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Статистика матча: Броски: 45−56; Броски в створ: 23−21; Голы: 4−2; Вбрасывания: 27−23; Блокированные броски: 16−10; Силовые приемы: 8−12; Время в атаке: 10:52—12:04; Штраф: 6−4.

КОНЕЦ МАТЧА.

Статистика 3-го периода: Броски: 15−10; Броски в створ: 9−3; Голы: 0−1; Вбрасывания: 8−5; Блокированные броски: 4−1; Силовые приемы: 2−5; Время в атаке: 04:03—03:04; Штраф: 0−2.

КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

60 мин — «Трактор» в атаке, но вся игра проходит у бортов. Затем череповчане перехватывают шайбу и отбрасывают ее к воротам Судницина.

59 мин — Челябинцы пытаются организовать штурм ворот Фурха. Серия неприятных для череповчан моментов, но все они успешно отражены.

ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ МИНУТЫ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

58 мин — В атаке «Трактор». Бросает Виталий Кравцов, мимо ворот.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

57 мин — Череповчане атакуют, но не получаются у них опасные моменты.

56 мин — В большинстве «Северсталь», но челябинцы очень хорошо обороняются, не давая совершить бросок.

УДАЛЕНИЕ. За задержку соперника на 2 минуты наказан Григорий Желдаков, команда «Трактор».

ГОЛ! Шайбу забросил Андрей Ерофеев, команда «Трактор».

55 мин — Атака «Трактора». Бросок Андрея Ерофеева и это гол!

54 мин — Опасный момент у ворот Судницина. Бросок, Александр отбивает.

52 мин — Мощный бросок по воротам Фурха после выигранного вбрасывание, но шайба пролетела выше.

50 мин — Владислав Кодола выходил к воротам Судницина, но шайба сошла с крюка форварда.

48 мин — Проводят атаку хозяева площадки, но Александр Судницин не дает шайбе оказаться за его спиной.

47 мин — Бросок Владислава Кодолы, Судницин отражает.

46 мин — «Трактор» провел атаку в зоне хозяев. Григорий Желдаков набрасывал на ворота Фурха, последний среагировал и отбил.

44 мин — Бросок по воротам Судницина, голкипер «черно-белых» фиксирует шайбу в ловушке.

43 мин — В атаке череповчане. Пас назад оказывается неточным, после этого шайба уходит из зоны «Трактора».

42 мин — Челябинцы в атаке. Бросок Рыбакова, Фурх надежен.

41 мин — Вбрасывание выиграли игроки «Северстали».

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

Статистика 2-го периода: Броски: 12−26; Броски в створ: 4−10; Голы: 2−0; Вбрасывания: 7−12; Блокированные броски: 7−4; Силовые приемы: 3−3; Время в атаке: 03:34—05:12; Штраф: 2−2.

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА.

40 мин — Хозяева площадки с шайбой. Далее следует перехват и попытка броска от Полыгалова, которую заблокировал защитник «Северстали».

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ВТОРОГО ПЕРИОДА.

39 мин — Челябинцы продолжают осаду ворот Фурха. Наброс, а за ним серия броском, но все это тащит Доминик Фурх.

38 мин — Момент у Кристиана Томаса! Канадец бросал с неудобной руки, но не попал в створ.

36 мин — Хорошо выкатывался к воротам Марсель Шолохов, который решил вместо броска отдать пас Егор Дугину. Последнийне был готов к такому развитию событий, и из-за этого смазал попытку.

35 мин — Томас бросает по воротам, шайба рикошетит от ноги стоящего на линии огня Райана Стоа в борт. Далее вс тот же Стоа бросал из-под защитника и уже Доминик Фурх останавливает шайбу.

34 мин — «Северсталь» в атаке. Бросок по воротам Судницина, Александр в игре.

33 мин — Разгоняют атаку челябинцы. «Трактор» расставился в зоне, но тут же потерял шайбу.

«СЕВЕРСТАЛЬ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

А в «Тракторе» замена вратаря. Василий Демченко покинул площадку, а его место занял Александр Судницин.

Отметим, что именно два гола Петунина были отменены в прошлом матче команд.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Александр Петунин, команда «Северсталь».

32 мин — Ошибка на выходе из своей зоны в большинстве. Александр Петунин перехватывает шайбу и забивает гол.

31 мин — Челябинцы разыгрывают очередное большинство. Кристиан Томас поймал отскок после мощного броска Игоря Исаева, но Фурх вновь подтащил «Северсталь».

УДАЛЕНИЕ. За нарушение численного состава малым штрафом наказана команда «Северсталь». Штраф отбывает Сергей Монахов.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

29 мин — Начинают атаку хоккеисты «Северстали». Сильный бросок по воротам Демченко, мимо. Более того, «Трактору» удается отбросить игру в среднюю зону.

28 мин — Вытесняют «черно-белые» игру из своей зоны, и более того, наносят бросок. Александр Шаров бил по воротам Фурха, но шайба улетела сильно выше.

УДАЛЕНИЕ. За толчок соперника на борт на 2 минуты наказан Семен Кокуев, команда «Трактор».

28 мин — Опасная атака «Северстали», но бросок игрока череповчан своей клюшкой заблокировал Виталий Кравцов. Однако затем Семен Кокуев допустил фол в атаке.

26 мин — Опасно атакуют челябинцы. Бросает с близкой Игорь Полыгалов, но Доминик Фурх по-настоящему тащит «Северсталь» в этом моменте!

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Илья Хохлов, команда «Северсталь».

25 мин — И вновь опасно у ворот Демченко. Илья Козлов бросает по воротам, и это гол.

24 мин — А вот теперь уже «Северсталь» провела атаку. Мощный бросок от синей, мимо ворот.

23 мин — Возобновилась встреча. Череповчане попытались совершить атаку, но «Трактор» перехватил шайбу.

Игра остановлена. Хоккеист «Северстали» Дмитрий Марковин получил повреждение, и смог покинуть площадку только при помощи партнеров по команде.

22 мин — «Трактор» стал активнее прессинговать после перерыва. И это принесло свои плоды. Очень опасно бросал Виталий Кравцов, но Доминик Фурх выручил команду.

21 мин — Вбрасывание выигрывают игроки «Северстали», которые тут же идут в атаку, но допускают потерю.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА.

Статистика 1-го периода: Броски: 18−20; Броски в створ: 10−8; Голы: 2−1; Вбрасывания: 12−6; Блокированные броски: 5−5; Силовые приемы: 3−4; Время в атаке: 03:15—03:48; Штраф: 4−0.

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

20 мин — Шайба в средней зоне. Челябинцы вводят ее в атаку через вброс, но затем теряют контроль над игровым снарядом.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

19 мин — Череповчане в атаке. Вновь позиционное нападение и бросок по воротам, Демченко в игре.

«СЕВЕРСТАЛЬ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

ГОЛ! Шайбу забросил Ник Бэйлен, команда «Трактор».

18 мин — Только сейчас Кристиан Томас вводит шайбу в зону «Северстали», но судьи фиксируют положение «вне игры». После свистка, Ник Бэйлена бросает по воротам и забивает гол!

17 мин — Большинство «Трактора», но пока что челябинцы очень тяжело выходят в атаку и более того, хоккеисты «черно-белых» ошибаются в своей зоне.

УДАЛЕНИЕ. За задержку соперника клюшкой на 2 минуты удален Иван Лекомцев, команда «Северсталь».

16 мин — Выиграли вбрасывание в зоне «Трактора» череповчане. Хозяева расставились по периметру, но не смогли даже бросить, благодаря грамотным действиям защиты челябинцев. Более того, игрок «Северстали» допускает нарушение правил в обороне.

15 мин — Продолжали атаковать челябинцы, но судья останавливает игру, поскольку Игорь Исаев заехал в площадь ворот, создав голкиперу хозяев помеху.

14 мин — Вот сейчас, звено Александра Рыбакова завезло шайбу в зону «Северстали». Бросает Кравцов, мимо. Затем еще один бросок, уже Фурх вступает в игру.

13 мин — Игра в зоне «Трактора». Перепасовка череповчан у ворот, но затем следует перехват и попытка «черно-белых» выйти в атаку, которая не приносит успеха.

12 мин — Обескураживающее начало матча для «черно-белых». И вновь хозяева площадки с шайбой. Бросок от синей линии, шайба вылетает за пределы площадки.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил, Сергей Монахов, команда «Северсталь»

11 мин — Атакуют череповчане. Вновь серия бросков, последний из которых попадает в ворота Демченко.

10 мин — Начинают атаку хозяева площадки, но челябинцы перехватывают инициативу. Далее следует бросок от «Трактора» — Фурх в игре.

9 мин — Монахов наносит бросок по воротам Демченко, шайба летит выше.

8 мин — Хорошая комбинация от челябинцев! Бросок Кристиана Томаса, вновь Фурх в игре.

7 мин — Антон Глинкин бросал по воротам Фурча, шайба остановлена защитой «Северстали».

6 мин — Но челябинцы продолжают атаковать. Виталий Кравцов хитро бил с отрицательного угла в надежде на отскок от спины Фурха, но последний смог зафиксировать шайбу.

«СЕВЕРСТАЛЬ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

5 мин — Опасная игра на пятачке «Северстали», вратарь хозяев Доминик Фурх надежен.

4 мин — Челябинцы в большинстве. Сильный наброс на ворота, после которого шайба покидает пределы зоны хозяев.

УДАЛЕНИЕ. За удар клюшкой на 2 минуты наказан Евгений Бодров, команда «Северсталь».

3 мин — Вновь челябинцы контролируют шайбу. Игра идет у бортов. Далее следует бросок остановка игру, поскольку игрок череповчан нарушил правила.

2 мин — «Трактор» с шайбой. Вброс в зону, но ее перехватывают хоккеисты «Северстали».

Главные арбитры приняли решение. Гол забит без нарушения. Шайба засчитана.

Но судьи решили проверить правильность взятия ворот на предмет помехи вратарю.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Серегей Монахов, команда «Северсталь».

1 мин — Стартовое вбрасывание выигрывают игроки «Северстали». Они тут же идут в атаку. Серия бросков, последний из которых становится результативным. 1:0 в пользу череповчан.

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

НАЧАЛО МАТЧА.

Команды выходят на лед, сейчас прозвучит гимн России, после чего и начнется матч.

Стартовые составы команд на матч. До начала — чуть меньше 10 минут.

Добрый хоккейный вечер, всем любителям игры с шайбой! Сегодня, 16 февраля, «Трактор» и «Северсталь» сойдутся второй раз подряд на это неделе.

Прошлый матч получился богатым на события. Тут и две не засчитанных шайбы от одного игрока, и гол Александра Шарова, благодаря отскоку от лицевого борта, и затяжная серия буллитов. Однако итоговый результат не сильно радует поклонников «черно-белых», ведь теперь команде придется отдать все силы, чтобы не вылететь из зоны плей-офф.

Как сложится сегодняшняя игра? Узнаем в 19:00 по челябинскому времени.