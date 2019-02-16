Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.7 +0.16 75.25 +0.2
Челябинск
сейчас
 
-8 °C
завтра
 
-10 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ «Трактор» начинает трехматчевый выезд игрой против «Северстали»

«Трактор» начинает трехматчевый выезд игрой против «Северстали»

Команды сойдутся во втором к ряду очном противостоянии.
сегодня в 09:54
  |  Хоккей

Три гостевых матча предстоит отыграть челябинскому «Трактору» перед последней в регулярном чемпионате домашней игрой. Первый соперник «черно-белых» в этом выезде — череповецкая «Северсталь», с которой подопечные Алексея Тертышного проводят второй на этой неделе матч подряд.

Перед вылетом команды в Череповец своими мыслями о предстоящем турне поделился форвард «Трактора» Александр Шаров. По словам хоккеиста, на данном отрезке чемпионата каждая игра будет сложной, ведь на кону — выход в плей-офф. С «Северсталью» надо отыграться, должок есть, просто надо сыграть хорошо и все у нас нормально будет. В раздевалке все нормально, все все понимают, заряжены. Давление присутствует, но его надо отметать, перед игрой забывать об этом, просты выходить и играть. — сказал нападающий «Трактора» Александр Шаров.

На данный момент челябинский коллектив занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ и ведет упорную борьбу с нижнекамским «Нефтехимиком» и новосибирской «Сибирью» за сохранение прописки в зоне плей-офф. «Северсталь» же потеряла все шансы на попадание в топ-8 Запада КХЛ, однако отсутсвие турнирной мотивации не помешало команде Андрея Разина в среду, 13 февраля, обыграть «Трактор» по буллитам со счетом 2:1.

Встреча «Трактора» и «Северстали» пройдет сегодня, 16 февраля, в Череповце. Начало матча — в 19:00 по челябинскому времени. Прямую трансляцию игры смотрите на телеканале ОТВ, а также на сайте 1obl.tv. Кроме того, для читателей «Первого областного» будет проведена текстовая трансляция противостояния команд.

Хоккей
«Трактор» в упорном матче проиграл «Северстали». Фоторепортаж
13.02.2019
«Трактор» в упорном матче проиграл «Северстали». Фоторепортаж
Хоккей
«Трактор» завершает домашнюю серию матчем против «Северстали»
13.02.2019
«Трактор» завершает домашнюю серию матчем против «Северстали»
Хоккей
«Трактор» продолжит борьбу за плей-офф в матче против «Северстали»
13.02.2019
«Трактор» продолжит борьбу за плей-офф в матче против «Северстали»
Хоккей
«Трактор» проиграл «Нефтехимику» и усложнил задачу попадания в плей-офф. Фоторепортаж
11.02.2019
«Трактор» проиграл «Нефтехимику» и усложнил задачу попадания в плей-офф. Фоторепортаж
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Хоккей
«Трактор» начинает трехматчевый выезд игрой против «Северстали»
сегодня в 09:54
«Трактор» начинает трехматчевый выезд игрой против «Северстали»
Общество
В России более 40 тысяч детей страдают диабетом
вчера в 20:45
В России более 40 тысяч детей страдают диабетом
Спорт
Министр спорта России высказался о возможном отстранении от участия в Олимпиаде-2020
вчера в 20:07
Министр спорта России высказался о возможном отстранении от участия в Олимпиаде-2020
Общество
Правительство области продолжает поиски инвесторов для «Яркой жизни»
вчера в 19:54
Правительство области продолжает поиски инвесторов для «Яркой жизни»
ШОС и БРИКС
В Сочи состоялось обсуждение подготовки Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС
вчера в 19:15
В Сочи состоялось обсуждение подготовки Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС
Происшествия
Школьник пытался отрубить голову собаке
вчера в 18:26
Школьник пытался отрубить голову собаке
Общество
Владимир Елистратов сыграл в футбол в составе сборной администрации Челябинска
вчера в 18:13
Владимир Елистратов сыграл в футбол в составе сборной администрации Челябинска
Спорт
Владимир Путин пообщался с челябинскими боксерами во время визита в Сочи
вчера в 17:40
Владимир Путин пообщался с челябинскими боксерами во время визита в Сочи
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6