/ «Трактор» начинает трехматчевый выезд игрой против «Северстали»

Команды сойдутся во втором к ряду очном противостоянии.

Три гостевых матча предстоит отыграть челябинскому «Трактору» перед последней в регулярном чемпионате домашней игрой. Первый соперник «черно-белых» в этом выезде — череповецкая «Северсталь», с которой подопечные Алексея Тертышного проводят второй на этой неделе матч подряд.

С «Северсталью» надо отыграться, должок есть, просто надо сыграть хорошо и все у нас нормально будет. В раздевалке все нормально, все все понимают, заряжены. Давление присутствует, но его надо отметать, перед игрой забывать об этом, просты выходить и играть.

— сказал нападающий «Трактора» Александр Шаров.

Перед вылетом команды в Череповец своими мыслями о предстоящем турне поделился форвард «Трактора» Александр Шаров. По словам хоккеиста, на данном отрезке чемпионата каждая игра будет сложной, ведь на кону — выход в плей-офф.

На данный момент челябинский коллектив занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ и ведет упорную борьбу с нижнекамским «Нефтехимиком» и новосибирской «Сибирью» за сохранение прописки в зоне плей-офф. «Северсталь» же потеряла все шансы на попадание в топ-8 Запада КХЛ, однако отсутсвие турнирной мотивации не помешало команде Андрея Разина в среду, 13 февраля, обыграть «Трактор» по буллитам со счетом 2:1.

Встреча «Трактора» и «Северстали» пройдет сегодня, 16 февраля, в Череповце. Начало матча — в 19:00 по челябинскому времени. Прямую трансляцию игры смотрите на телеканале ОТВ, а также на сайте 1obl.tv. Кроме того, для читателей «Первого областного» будет проведена текстовая трансляция противостояния команд.