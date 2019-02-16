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/ «Трактор» во второй раз подряд проиграл «Северстали», потерпев третье поражение к ряду

«Трактор» во второй раз подряд проиграл «Северстали», потерпев третье поражение к ряду

Несмотря на поражение, «черно-белые» продолжают борьбу за плей-офф.
сегодня в 21:17
  |  Хоккей

Челябинский «Трактор» с поражения начал последнюю выездную серию сезона. Подопечные Алексе Тертышного во второй раз подряд проиграли «Северстали», при этом потерпев третье поражение к ряду.

В первом периоде хозяевам встречи удалось забить быстрый гол. Отличился Сергей Монахов. Затем он же, в середине первой двадцатиминутки сделал счет 2:0 в пользу «Северстали». «Трактор» в первом периоде смог отыграть лишь один гол. Ник Бэйлен мощным броском из правого круга вбрасывания сократил отставание гостей до одного гола.

Во втором периоде череповчане забили еще два гола. Сначала Илья Хохлов вновь установил преимущество в две шайбы, а затем Александр Петунин, два гола которого были отменены в предидущем матче в Челябинске, сделал счет 4:1 в пользу «Северстали». После этого тренерский штаб «Трактора» принял решение заменить вратаря и на лед, вместо Василия Демченко вышел Александр Судницин.

В третьем периоде «Трактору» удалось отыграть лишь один гол. С передач Александра Рыбакова и Семена Кокуева отличился Андрей Ерофеев. Однако на большее «черно-белых» не хватило. Итоговый счет матча — 4:2 в пользу «Северстали»

Следующий матч «черно-белые» проведут в Москве, против местного «Динамо». Прямую трансляцию игры смотрите на телеканале ОТВ и на сайтах 1obl.ru и 1obl.tv.

«Северсталь» (Череповец) — «Трактор» (Челябинск) 4:2 (2:1; 2:0; 0:1;)

Голы:

0:24. Сергей Монахов, «Северсталь», 1:0

10:39. Сергей Монахов, «Северсталь», 2:0

17:47. Ник Бэйлен, «Трактор», 2:1

24:45. Илья Хохлов, «Северсталь», 3:1

31:15. Александр Петунин, «Северсталь», 4:1

53:50. Андрей Ерофеев, «Трактор», 4:2.

Статистика матча: Броски: 45−56; Броски в створ: 23−21; Голы: 4−2; Вбрасывания: 27−23; Блокированные броски: 16−10; Силовые приемы: 8−12; Время в атаке: 10:52—12:04; Штраф: 6−4.

Голы и лучшие моменты матча:

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