/ «Трактор» продолжит борьбу за плей-офф в матче против «Северстали»

Челябинцам необходимо набирать очки для сохранения прописки в топ-8.

Челябинский «Трактор» завершает пятиматчевую домашнюю серию игрой против череповецкой «Северстали». После поражения от прямого конкурента в борьбе за плей-офф в прошлой игре «черно-белым» жизненно необходимо набирать очки.

На данный момент в активе челябинцев 55 баллов, ближайшие преследователи — новосибирская «Сибирь» и нижнекамский «Нефтехимик» — имеют в своем активе 53 и 50 очков соответственно. В случае сегодняшней победы «Трактор» увеличит шансы на сохранение прописки в топ-8 Востока.

«Северсталь» в отличие от «Трактора» уже потеряла все шансы на плей-офф. В последнем матче подопечные Андрея Разина проиграли одному из лидеров лиги — СКА из Санкт-Петербурга со счетом 1:4. В активе череповчан 44 очка в 58 играх и 2 победы в последних 5 матчах.

Последний очный матч команд состоялся 23 октября прошлого года в Череповце, и закончился «сухой» победой «Северстали» со счетом 4:0. Отметим, что «Трактор» и «Северсталь» сыграют между собой два матча подряд. Сразу после сегодняшний игры оба клуба отправятся в Череповец, где их ждет еще одна встреча.

Матч в Челябинске состоится сегодня, 13 февраля. Начало игры — в 18:45 по местному времени. Прямую трансляцию матча смотрите на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv. Для читателей «Первого областного» будет организована текстовая трансляция противостояния.