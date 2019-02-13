/ «Трактор» в упорном матче проиграл «Северстали». Фоторепортаж

Челябинцы не смогли добыть необходимые для плей-офф очки.

Второе поражение кряду на своем льду потерпел челябинский «Трактор». Подопечные Алексея Тертышного в серии буллитов уступили череповецкой «Северстали».

В первом периоде челябинцам удалось забить гол. Александр Шаров воспользовался ошибкой вратаря гостей Доминика Фурха и открыл счет в игре.

Во втором периоде череповчане смогли сравнять счет. Шайбу забросил легионер гостей Картер Эштон. Затем возник эпизод, который наверняка запомнят зрители. «Северсталь» забила дважды, и оба раза отличился форвард гостей Александр Петунин. Но сначала, после долго просмотра, судьи определили положение «вне игры», а затем зафиксировали игру высоко поднятой клюшкой. Вторые двадцать минут закончились при счете 1:1.

В третьем периоде зрители игры не увидели заброшенных голов, поэтому игра перешла в овертайм, где также не было забитых шайб. В буллитной серии сильнее оказалась «Северсталь». Победный для гостей гол забил Джефф Кинрейд.

Следующий матч «Трактор» проведет в субботу, 16 февраля. Челябинцы сыграют все с той же «Северсталью», но уже в Череповце. Прямую трансляцию игры смотрите на телеканале ОТВ и на сайтах 1obl.ru и 1obl.tv.

«Трактор» (Челябинск) — «Северсталь» (Череповец) 1:2(б)

Голы:

4:51. Александр Шаров, «Трактор», 1:0

26:06. Картер Эштон, «Северсталь», 1:1

65:00. Джеффри Кинрейд, «Северсталь», 1:2

Статистика матча: Броски: 60−62; Броски в створ: 36−32; Голы: 1−1; Вбрасывания: 28−34; Блокированные броски: 14−14; Силовые приемы: 10−12; Время в атаке: 12:02—15:49; Штраф: 12−6

Голы и лучшие моменты игры: