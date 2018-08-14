/ Матч «Трактор» против «Авангарда» открывает Кубок губернатора. Текстовая трансляция

Герман Титов проведет первую встречу против бывших подопечных в новом статусе.

2:2

ВТОРОЙ ПЕРИОД ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ





НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА





КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА

МАТЧ НАЧАЛСЯ

Гости у ворот «Трактора». В игру снова вступает челябинский голкипер, Демченко вовремя фиксирует шайбу.Сейчас обеим командам придется заново развивать игру.Для челябинских болельщиков такая ситуация не в новинку. «Трактор» неоднократно начинал матч с преимущества, а потом давал сопернику отыграться.По той же схеме забывает «Авангард». Дубль оформил 23-летний нападающий Илья Михеев. На табло загорелся равный счет.«Авангард» сократил отставание. С передачи Дениса Чернова ворота челябинского голкипера Василия Демченко взял Илья Михеев.Второе удаление в этом матче. На этот раз большинство у омичей. На скамейку отправляется защитник Ник Бэйлен.Вторая двадцатиминутка начинается с преимущества «Трактора».В перерыве зрители прямой трансляции могут увидеть новую ведущую микст-зоны. Участница совместного проекта медиахолдинга ОТВ и «Восточного экспресса» взяла интервью у капитана омского клуба Евгения Медведева. Подробнее о девушке читайте здесь. Последние секунды не принесли изменений в ходе матча. Челябинский «Трактор» отправляется в раздевалку с преимуществом в две шайбы.Остается две минуты до конца первого периода. Челябинцы выигрывают вбрасывание и организуют атаку, на льду вторая пятерка.Гол! Первая шайба на счету Кравцова! Виталий вышел один на один с голкипером и переиграл его. Бобков не смог ничего противопоставить молодому форварду.Еще один опасный момент создают легионеры «Трактора». На этот раз на острие оказался Бергстрем.Обе команды выкладывают по-полной. Несмотря на редкие атаки, скорость игры высокая.14 мин – Ответная атака от омичей, «Авангард» создает опасный момент у ворот Демченко. Передача из-за ворот едва не позволила сравнять счет.Гол мог бы случиться, но нет. Пол Щехура не попадает в створ ворот.Все внимание болельщиков в этом сезоне будет приковано к молодому нападающему Виталию Кравцову. Сейчас он первый раз проявил себя в первой половине первой двадцатиминутки, попытавшись пойти в атаку.Взятие ворот не засчитано по решению судей. Один из игроков «Авангарда» в этот момент находился во вратарской зоне. Преимущество снова на стороне «Трактора».Не прошло и двух минут, как омский клуб сравнял счет. Отличился Денис Зернов, низом он пробил по воротам Василия Демченко.Челябинцы решили исправиться и открыть счет в матче. Заброшенная шайба на счету новичка «Трактора» Райана Стоа. Это первый результативный бросок американца за «черно-белых».«Трактор» не создает опасных моментов в большинстве, пока хоккеисты будто присматриваются к сопернику.Первое большинство у челябинцев. На скамейку на 2 минуты отправился Никита Самохвалов.Болельщики с первых же минут активно поддерживают «черно-белых», с трибун раздаются привычные барабанные удары и кричалки.Первый опасный момент создает первая пятерка челябинского «Трактора» у ворот соперника. На острие Рихард Гюнге.Встреча начинается с торжественной открытия Кубка губернатора Челябинской области. Под звуки гимна обе команды дается официальный старт турниру.Тренерские штабы обеих команд уже представили составы.

Этот матч станет интересен не только с точки зрения событий на льду, но и с позиций на тренерском мостике. Герман Титов перешел в челябинский «Трактор» именно из «Авангарда». Сегодня он проведет первую игру против бывших подопечных.

Первый матч уже сыграла пара «Металлург»–«Салават Юлаев». Сильнее оказалась команда из Магнитогорска. Исход встречи решился в серии послематчевых буллитов. Примечательно, что обе команды вышли на лед в обновленной форме, созданной специально для «предсезонки».

Сегодня, 14 августа, под сводами ледовой арены имени Валерия Белоусова открывается Кубок губернатора Челябинской области. Это уже пятый турнир межсезонья для команд Континентальной хоккейной лиги. В прошлом году пришлось сделать перерыв из-за проведения на Южном Урале другого первенства.



Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! Сайт «Первый областной» приветствует болельщиков на первом предсезонном турнире для челябинского «Трактора». Для вас мы проведем текстовую трансляцию матча «Трактора» против омского «Авангарда». Следить за ходом игры можно и в прямом эфире, который доступен здесь.