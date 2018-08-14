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/ Участница проекта «Лица» стала ведущей прямых эфиров матчей «Трактора»

Участница проекта «Лица» стала ведущей прямых эфиров матчей «Трактора»

Екатерина Назарова пробует себя в качестве репортёра микст-зоны.
сегодня в 18:45
  |  Общество

Участница проекта «Лица» Екатерина Назарова стала репортёром микст-зоны матчей «Трактора» на Кубке Губернатора Челябинской области. Во время турнира

Екатерина должна брать флеш-интервью у хоккеистов и тренеров. Такова ее главная задача.

Я пришла на кастинг проекта «Лица», прошла его, мы начали записывать пробные эфиры, где я проявила себя и сказала, что не против попробовать себя именно на этом месте. Руководство ОТВ услышало меня. Мне дали возможность. — рассказала Екатерина Назарова сайту «Первый областной».

Девушка также сказала, что претендовала на роль ведущей новостей, но не могла упустить возможность попробовать себя спортивным репортёром. Екатерина отметила, что основными её качествами являются образованность и любовь к хоккею. девушка является фанаткой челябинской команды.

Напомним, «Лица» — совместный проект телеканалов ОТВ и «Восточный Экспресс». Самые яркие участники получат возможность стать лицом телеканалов.

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Комментарии

Андрей Иванович
19:07, 14.08.2018
Катерина,удачи,улыбок и спортивного везения.

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