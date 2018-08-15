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/ Смотрите на 1obl.tv матчи второго дня Кубка губернатора Челябинской области

Смотрите на 1obl.tv матчи второго дня Кубка губернатора Челябинской области

На льду встретятся «Авангард» и «Салават Юлаев», «Трактор» и «Металлург».
сегодня в 15:02
  |  Хоккей

Сегодня, 15 августа, пройдет второй день встреч в рамках Кубка губернатора Челябинской области. Под сводами ледовой арены имени Валерия Белоусова сыграют две пары. Дневной мачт проведут омский «Авангард» и уфимский «Салават Юлаев», а вечерний — магнитогорский «Металлург» и челябинский «Трактор».

По итогам первого игрового дня «черно-белые» расположились на первой строчке турнирной таблицы, «сталевары» — на второй. За ними идут «Салават Юлаев» и «Авангард».

«Онлайн ТВ» дает возможность болельщикам следить за ходом домашнего турнира в прямом эфире. Трансляция обеих встреч пройдет на сайте 1obl.tv. Начало в 15 часов и 20 часов.

Напомним, впереди еще два соревновательных дня. В пятницу, 17 августа, сыграют «Металлург» — «Аванград» и «Трактор» — «Салават Юлаев». В субботу, 18 августа, пройдут матчи за призовые места.

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