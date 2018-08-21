/ Тренер «Салавата Юлаева»: «Великолепный турнир. Команды классного уровня»

Кубок губернатора в Челябинске позволил Николаю Цулыгину определить готовность своих игроков к сезону КХЛ.

Главный тренер Уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин дал оценку уровню подготовки своих игроков к новому сезону и организации Кубка губернатора Челябинской области в целом.

Об этом он рассказал во флеш-интервью участнице проекта «Лица» Екатерине Назаровой. Тренер подчеркнул хорошую подготовку всех команд-участниц и напряжённость самого турнира.

Это был великолепный турнир. Четыре команды классного уровня, каждая игра напряжённая, интересная, даёт пищу для размышления, что в твоей команде хорошо, что не очень. Ну и организация великолепная. — сказал Николай Цулыгин.

Наставник рассказал, чего не еще хватило его игрокам в некоторых матчах прошедшего турнира: максимальной концентрации, упорства и постоянной борьбы за шайбу. Однако это не помешало уфимцам стать победителями Кубка губернатора Челябинской области.