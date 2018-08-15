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/ Почти 3 миллиона собрали болельщики «Трактора» и «Металлурга» на благотворительность

Почти 3 миллиона собрали болельщики «Трактора» и «Металлурга» на благотворительность

Средства передадут воспитанникам детской хоккейной школы.
сегодня в 15:50
  |  Общество

На поддержку детского хоккейного клуба «Трактор» собрали 2 миллиона 893 тысячи рублей. Благотворительная акция состоялась по инициативе руководства челябинского клуба и обладателя Кубка Стэнли, воспитанника местной хоккейной школы Евгения Кузнецова.

Мы договорились с обладателем Кубка Стэнли Евгением Кузнецовым об этой совместной акции, и болельщики нас поддержали. Вся эта серьезная сумма, собранная от продажи билетов, уже на этой неделе будет перечислена детской школе «Трактор». Благодарим Евгения Кузнецова и всех, кто поддержал нашу добрую идею! — рассказал директор хоккейного клуба «Трактор» Иван Сеничев.

Торжественная передача вырученных средств состоится сегодня, 15 августа, перед началом особенного матча «Трактора» против «Металлурга».

Круто получилось, что презентация Кубка Стэнли в Челябинске совпала с проведением Кубка Губернатора. Благодаря этому удалась наша совместная с «Трактором» благотворительная акция, направленная на поддержку детской хоккейной школы. Спасибо Президенту клуба Борису Александровичу и руководству «Трактора» за эту идею, и всем болельщикам, кто откликнулся на доброе дело. Желаю «Трактору» успехов и хороших результатов в этом сезоне! — поделился эмоциями нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов.

Напомним, 15 августа челябинский «Трактор» и магнитогорский «Металлург» проведут благотворительный матч. Южноуральское дерби выбрано не случайно. Такая встреча вызывает интерес у болельщиков. Следить за ходом матча в прямом эфире могут зрители сайта «Онлайн ТВ».

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