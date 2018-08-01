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/ Маленькие «трактористы» поборются за Кубок Владислава Третьяка

Маленькие «трактористы» поборются за Кубок Владислава Третьяка

Соперниками «черно-белых» станут команды России, Швеции, Чехии, Финляндии и США.
сегодня в 11:29
  |  Хоккей

Хоккеисты челябинской школы «Трактор» отправились в Москву, чтобы принять участие в Кубке Третьяка. 13-летние хоккеисты не в первый раз выступают на международном детском турнире. Сейчас команда «Трактор» 2005 года рождения в полном составе готовится к групповому этапу. Кубок пройдет со 2 по 5 августа.

«Трактор» регулярно получает приглашение на участие в международном турнире. Сейчас нам пришлось немного сдвинуть начало подготовки, чтобы успеть к Кубку Третьяка. Хоккейная школа «Трактора» настраивается на высокие места. Загадывать, конечно, сложно, собраны сильные команды из Москвы, Череповца, иностранцы тоже хорошо подготовлены. Ребята нацелены на первое место. Все понимают, что турнир престижный. Владислав Третьяк сам открывает его и вручает награды, приглашает выдающихся игроков. — рассказал сайту «Первый областной» замдиректора школы «Трактор» Владимир Молчанов.

На церемониях открытия и закрытия детского турнира будут именитые гости. Сам Третьяк придет поддержать ребят. В прошлые годы начинающим игрокам удавалось пожать руку обладателю Кубка Стэнли Александру Овечкину.

Такие турниры в международном плане намного выигрышнее, потому что ребята в них бьются за честь своей команды, России, играют против иностранных команд. На сегодняшний день мы расширили географию турнира, и главная задача, чтобы наши мальчишки повысили качество своего хоккея. Ребята 2005 года рождения, возможно, впервые сыграют против американцев, чехов и шведов, не все из них попадут в сборные. — передает ТАСС слова президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка.

На первом этапе команды проведут по пять матчей, по итогам которых определятся пары финалистов. Челябинская команда попала в группу В. Всего на Кубок заявлено 12 команд: московские ЦСКА, «Белые медведи», «Русь», нижегородский «Торпедо», череповецкая «Северсталь», свердловский «Спартаковец», уфимский «Салават Юлаев», а также четыре команды из Швеции, Чехии, Финляндии и США.

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