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/ Хоккеисты «Трактора» подарят челябинцам абонементы на «Саммите ЗОЖ»

Хоккеисты «Трактора» подарят челябинцам абонементы на «Саммите ЗОЖ»

Организаторы спортивного праздника готовят множество сюрпризов.
сегодня в 16:10
  |  Хоккей

Стали известны новые подробности предстоящего «Саммита ЗОЖ». Одними из участников фестиваля станут хоккеисты челябинского «Трактора». Известно, что у «черно-белых» будет отдельная зона. Там гости праздника смогут поучаствовать в подготовленных активностях.

В отдельной интерактивной зоне талисман — Белый медведь, заручившись поддержкой диджея, развлечет юных хоккеистов и взрослых, а любимые игроки подарят абонементы на матчи в ледовой арене «Трактор» и другие тематические подарки. — рассказали сайту «Первый областной» организаторы мероприятия.

Напомним, 11 августа на пешеходной Кировке пройдет фестиваль для всех адептов здорового образа жизни. Челябинцев и гостей города ждет несколько часов активных развлечений и консультаций с экспертами. Начало в 12 часов.

Для тех, кто не сможет присутствовать на празднике лично, сайт «Первый областной» проведет прямую трансляцию. Она будет доступна по ссылке.

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