/ Хоккеисты «Трактора» подарят челябинцам абонементы на «Саммите ЗОЖ»

Организаторы спортивного праздника готовят множество сюрпризов.

Стали известны новые подробности предстоящего «Саммита ЗОЖ». Одними из участников фестиваля станут хоккеисты челябинского «Трактора». Известно, что у «черно-белых» будет отдельная зона. Там гости праздника смогут поучаствовать в подготовленных активностях.

В отдельной интерактивной зоне талисман — Белый медведь, заручившись поддержкой диджея, развлечет юных хоккеистов и взрослых, а любимые игроки подарят абонементы на матчи в ледовой арене «Трактор» и другие тематические подарки. — рассказали сайту «Первый областной» организаторы мероприятия.

Напомним, 11 августа на пешеходной Кировке пройдет фестиваль для всех адептов здорового образа жизни. Челябинцев и гостей города ждет несколько часов активных развлечений и консультаций с экспертами. Начало в 12 часов.

Для тех, кто не сможет присутствовать на празднике лично, сайт «Первый областной» проведет прямую трансляцию. Она будет доступна по ссылке.