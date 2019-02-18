/ Владислав Третьяк посетит Челябинск 21 февраля

Функционер презентует на Южном Урале новую программу подготовки молодых хоккеистов.





Президент Федерации Хоккея России Владислав Третьяк посетит Челябинск в этот четверг, 21 февраля. Цель визита знаменитого в прошлом вратаря, а ныне спортивного функционера — презентация национальной программы подготовки молодых хоккеистов «Красная Машина».

Как отмечает сам Владислав Третьяк, в программе «Красная Машина» раскрыты основные понятия философии формирования успешного спортсмена, а также даются характеристики базовых навыков.

Данная программа имеет практическую направленность, поскольку тезисы, изложенные в теоретической части, находят свое наглядное подтверждение в разработанном практическом руководстве, в том числе и в планах-конспектах для проведения тренировочных занятий. — цитирует официальный сайт ФХР Владислава Третьяка.

Отметим, что поддержку в реализации проекта подготовки «Красная машина» оказали министр спорта России Павел Колобков, заслуженный тренер СССР и главный консультант сборной России по хоккею Владимир Юрзинов, вице-президент ФХР Борис Майоров и двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов. Консультации в ходе подготовки пособия осуществляли прославленные тренеры Олег Знарок, Валерий Брагин и Олег Браташ.