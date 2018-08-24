/ «Трактор» уверенно переиграл «Сибирь» на Мемориале Ромазана

Челябинцы поднялись на первую строчку турнира.

Второй день межсезонного турнира — мемориала памяти Ивана Ромазана, принес челябинскому «Трактору» победу. «Черно-белые» провели встречу с новосибирской «Сибирью». Южноуральская команда записала на свой счет четыре заброшенные шайбы.

Победа в этом матче позволила «Трактору» выйти на первое место турнирной таблицы. При этом у хозяев льда остается еще игра в запасе. В следующем матче встретятся магнитогорский «Металлург» и нижегородское «Торпедо».

Обе команды записали на свой счет по нескольку удалений. Для челябинцев численное преимущество сыграло на пользу, счет в этом встрече открыл Игорь Полыгалов. Взять ворота соперника в отведенные шестьдесят минут также удалось легионеру Полу Щехуре. Дубль на свой счет записал еще один иностранец в составе челябинского «Трактора» — Рихард Гюнге.

Команда из Новосибирска сумела пробить голкипера Александра Судницына, который сменил сегодня молодого Владислава Сухачева лишь раз. Одно очко на свой счет записал новичок «Сибири» Роман Савченко.

Ребят с победой. Они хорошо выдержали матч в физическом плане, несмотря на то, что мы отдыхали меньше суток, плюс играли в овертайме. Были опасения, что может не хватить, но физически ребята готовы очень хорошо. Опять хромает дисциплина. Очень много удалений схватили. Сегодня очень хорошо сыграло большинство, которое отличилось, поэтому и выиграли. - комментирует тренер «Трактора» Герман Титов.



Напомним, завтра, 25 августа, турнир уходит на перерыв. Финальные матчи Мемориала Ромазана назначены на 26 августа. В этот день сайт «Первый областной» проведет трансляцию матчей за третье и первое места.