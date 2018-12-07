/ Травмой закончилась встреча «Трактора» и «Барыса» для Виталия Кравцова

Неприятный инцидент случился на последней минуте игры.

Челябинский «Трактор» на выезде уступил «Барысу» из Астаны. На гол Александра Рыбакова команда из столицы Казахстана ответила голом Валерия Орехова и шайбой в пустые ворота от Павла Акользина.

Единственный гол челябинцы забили в первом периоде. Александр Рыбаков подкараулил отскочившую после броска Игоря Исаева шайбу и открыл счет в матче. Однако через несколько минут Валерий Орехов оказался расторопнее всех на пятачке Василия Демченко.

Второй период прошел без забитых шайб. В третьей двадцатиминутке все тот же Орехов вывел «Барыс» вперед. «Трактор» пытался отыграться, заменив Василия Демченко на шестого полевого, но Павел Акользин выбил шайбу из зоны «Барыса», после чего она попала в пустые ворота. Итоговый счет матча — 3:1 в пользу команды из Казахстана.

Первый период мы раскачивались. Во втором «Трактор» был активнее, но в конце нам удалось перехватить инициативу. В третьем периоде мы перешли на игру в три звена, и можем быть довольны победой. Мы всегда говорим, что каждый должен быть лидером, наши игроки молодцы, ведь они прогрессируют. — рассказал в послематчевом интервью главный тренер казахстанской команды Андрей Скабелка.

Отметим, игра сопровождалась рядом спорных моментов, как, например, удаление Егора Дугина в первом периоде, после которого игроки «Барыса» сравняли счет в матче. О неблагоприятном для челябинской команды судействе после игры заявил комментатор телеканала ОТВ Константин Устьянцев.

Если вы хотите увидеть яркий пример одностороннего судейства — пересмотрите вчерашний матч. Арбитры слишком много свистели в пользу хозяев поля, причём в те моменты, когда это было необходимо. Итог — две пропущенные шайбы «Трактором» в меньшинстве, сломанная игра. Знаю, что у многих любителей хоккея контекст этого поединка оставил больше вопросов, чем ответов. И моя задача, как журналиста — обратить внимание на проблему, выполнить свой профессиональный долг. — прокомментировал игру Константин Устьянцев.

Кроме того, неприятный инцидент случился на последней минуте игры. Травму получил нападающий «черно-белых» Виталлий Кравцов. Игрок смог покинуть площадку только с помощью партнера по команде.

Отметим, 5 декабря Кравцов был включен в заявку молодежной сборной России по хоккею на чемпионат мира, который пройдет с 26 декабря по 5 января в Канаде. Травма форварда оказалось несерьезной, поэтому после игры пресс-служба «черно-белых» объявила, что Виталий Кравцов отправится в расположение национальной команды.

Об удалениях также высказался и исполняющий обязанности главного тренера «черно-белых» Алексей Тертышный. По словам специалиста, они «сломали игру».

Два периода играли хорошо, показывали хорошее движение. В третьем — начало было очень плохое: много невынужденных потерь в средней зоне, на входе в чужую зону. Приходилось возвращаться в оборону, плюс получили эти удаления, которые поломали игру. В конце постарались что-то сделать, заменили голкипера, но получили гол. — процитировали Алексея Тертышного в пресс-службе ХК «Трактор».

Следующий матч команда Алексея Тертышного проведет в субботу, 8 декабря. Соперникам «Трактора» станет новосибирская «Сибирь». Прямую трансляцию игры смотрите на телеканале ОТВ и на сайтах 1obl.ru и 1obl.tv.