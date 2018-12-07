/ Комментатор Константин Устьянцев раскритиковал судейство в матче «Барыс» — «Трактор»

Астанинские хоккеисты не были наказаны за нарушения правил.

Накануне состоялся очередной матч КХЛ, в котором челябинский «Трактор» встретился с астанинским «Барысом». Встречу обслуживали Николай Акузовский и Владимир Букин. Казахстанские хоккеисты одержали победу с итоговым счетом 3:1. На результате, считает спортивный комментатор Константин Устьянцев, отразились многочисленные спорные удаления.

Если вы хотите увидеть яркий пример одностороннего судейства — пересмотрите вчерашний матч, — заявил Устьянцев. — Арбитры (встречу обслуживали Николай Акузовский и Владимир Букин) слишком много свистели в пользу хозяев поля, при чём в те моменты, когда это было необходимо. Итог — две пропущенные шайбы «Трактором» в меньшинстве, сломанная игра. Не пытаюсь отыскать теорию заговора, как-то оправдать челябинцев за поражение, у «Трактора» есть масса собственных проблем, в своём репортаже я лишь прямо указываю на те моменты, с которыми не согласен. Знаю, что у многих любителей хоккея контекст этого поединка оставил больше вопросов, чем ответов. И моя задача, как журналиста — обратить внимание на проблему, выполнить свой профессиональный долг. — сказал Константин Устьянцев.

Первая ошибка, на которую указывает Устьянцев, — удаление Егора Дугина Нападающего «Трактора» отправили отдыхать на две минуты за задержку соперника, однако комментатор уверен, что действия Дугина — следствие нарушений со стороны «Барыса». Кертис Волк ударил Демченко по ловушке во время добивания, сделал это с большой силой и амплитудой. Однако судьи нарушения не зафиксировали.

В большинстве «Барысу» удалось сравнять счет. В той же ситуации казахстанская команда забросила вторую шайбу. При этом фол, говорит спортивный комментатор, зафиксировал дальний арбитр.

Занимаясь хоккеем в 90-е, я видел множество примеров, когда игру делали судьи. Вести матч, во время дать удаление — большое мастерство, скажу вам. Казалось, времена из серии «кто девушку ужинает, тот её и танцует» давно прошли, и мы, живя в 21-м веке, вправе получить качественный продукт, за который платим деньги. Повторюсь, я не стремлюсь очернить арбитров, припомнить им все скандальные эпизоды, которые случались в их профессиональной биографии (Спортивно-дисциплинарный комитет (СДК) неоднократно признавал ошибки арбитров Букина и Акузовского, я лишь хочу обратить внимание на ситуацию, чтобы в будущем мы смогли избежать подобного. Судьи не боги, им тоже свойственно ошибаться. Но когда ошибка начинает носить системный характер — это настораживает. КХЛ позиционирует себя, как одна из ведущих мировых лиг, но при этом допускает подобное. — продолжил Константин Устьянцев.

В конце встречи перспективный форвард «Трактора» Виталий Кравцов получил травму — сильный ушиб бедра. Жесткую игру «Барыса» прокомментировали в прямом эфире, напомнив, что Кравцов собирается на Молодежный чемпионат мира. Кстати, арбитры пропустили момент, не наказав казахстанцев.