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/ Виталий Кравцов: «Знарок — очень хороший мужик, даёт дельные советы»

Виталий Кравцов: «Знарок — очень хороший мужик, даёт дельные советы»

Форвард поделился планами на предстоящий мировой форум.
сегодня в 19:17
  |  Хоккей

Нападающий челябинского «Трактора» и молодежной сборной России по хоккею Виталий Кравцов рассказал, что будет чувствовать, если его выберут капитаном команды, а также первыми впечатлениями от тренировки в составе сборной. Слова форварда передает «Чемпионат.ком».

Я буду только рад, буду подбадривать команду, заводить коллектив. Это всегда приятно. У нас собралась очень сильная команда. Все ребята стараются, все могут и забить, и обороняться. Все четыре звена ровные, посмотрим, что будет на турнире. В клубе пожелали удачи, попросили что-нибудь привезти из Ванкувера. Что касается Олега Знарка, то в школе я работал с его братом Игорем Знарком. Они очень похожи. Очень хороший мужик, даёт дельные советы. Подсказывает, учит всему новому. Приятно с ним работать. — отметил Кравцов.

Также форвард поделился состоянием своего здоровья. Напомним, что неприятный эпизод с участием форварда случился на последних секундах матча «Трактора» против «Барыса». Кравцов оказался на льду после столкновения с капитаном казахстанской команды Кевином Даллмэном, из-за чего смог покинуть площадку только при помощи партнеров. Рассказал Кравцов и о планах на предстоящий чемпионат мира. Игрок уверяет, что главное — командная победа.

Со здоровьем всё нормально. Поспал, встал, и всё прошло. Сам не испугался. Доктора помогли, и всё. Планы на Ванкувер — выиграть первое место. Стать лучшим игроком — это уже второстепенный вопрос. Главное — выиграть и показать, на что я способен. — отметил игрок.

На первой тренировке Виталий Кравцов выходил в тройке с игроками ярославского «Локомотива» Григорием Денисенко и Николаем Коваленко на позиции центрального форварда. Отметим, в «Тракторе» Кравцов играет на левом фланге атаки. Как отметил сам челябинец, его партнеры по звену — «матерые ребята», и они уже нашли взаимопонимание на льду.

Опыт КХЛ позволяет мне комфортно чувствовать себя в сборной. Мои партнёры по звену — Денисенко и Коваленко — матёрые ребята. Играют в необычный хоккей. Вроде «химию» нашли, что-то получается у нас. Каким центральным нападающим будет Виталий Кравцов? Слабым, наверное. Сейчас всё увидим, посмотрим. Может, я вообще не буду в центре играть. А может, и буду. Как карта ляжет. На турнире поговорим об этом. Мне везде нравится играть. Вбрасывания отрабатываю, всё получается. — сказал Виталий Кравцов.

Молодежный чемпионат мира пройдет в Канаде, в городах Виктория и Ванкувер, с 26 декабря по 5 января. На групповом этапе соперниками команды Валерия Брагина станут сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.

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