/ «Трактор» уступил «Металлургу» в южноуральском дерби. Фоторепортаж

Исход матча решился в овертайме.

Сегодня, 11 сентября, челябинский «Трактор» провел третий матч домашней серии в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги. На этот раз соперником стал магнитогорский «Металлург». В противостоянии двух Василиев — Демченко и Кошечкина, сильнее оказался голкипер магнитогорского клуба, Демченко не удалось повторить успех прошлого матча.

Первый период прошел на высокой скорости. Согласно статистике, активнее атаковали и бросали по воротам гости. Однако на количество заброшенных шайб это не повлияло. После первого периода открыть счет не удалось.

Второй период оказался «вальдольным» для болельщиков челябинского «Трактора». На 26 минуте «сталеварам» удалось забить в большинстве. Василий Демченко почти остановил шайбу, однако она отскочила и отправилась за линию.

По ходу второй двадцатиминутки команды заработали по удалению. Если магнитогорцы сумели реализовать численное преимущество, то «Трактор» провел эти две минуты безрезультатно. Челябинцам не удалось сравнять счет.

Третий период дал возможность челябинцам отыграться. За несколько минут до окончания решающей двадцатиминутки отличился Артем Пеньковский. Сильнейшего в этой встрече удалось определить в овертайме. Гости из Магнитогорска оказались удачливее.

«Трактор» (Челябинск) – «Металлург» (Магнитогорск) – 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)



0:1 – Эллисон (Мозякин, Вольски) – 25:401:1 – Пеньковский (Стоу, Бэйлен) – 57:341:2 – Эллисон – 61:15 (3x3)