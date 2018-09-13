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/ Хоккеист Виталий Абрамов: «Я намерен пробиваться за океаном»

Хоккеист Виталий Абрамов: «Я намерен пробиваться за океаном»

Игрок поделился эмоциями от вызова в летний лагерь «Коламбуса».
сегодня в 19:26
  |  Хоккей

Нападающий Виталий Абрамов поделился эмоциями от вызова в летний лагерь «Коламбус Блю Джекетс». По словам игрока, летом он тренировался с челябинцами, которые играют в Северной Америке, и хочет, как можно скорее попробовать свои силы в НХЛ.

Тренировался с челябинскими ребятами, которые играют в Америке с Евгением Дадоновым, Яковом Трениным, пару раз к нам приходил Евгений Кузнецов. Ребята делятся опытом, желают удачи, я же смотрю на них и перенимаю этот опыт. Буду стараться, показывать все, что умею. Уже очень хочу сыграть в НХЛ. У меня контракт, и я намерен пробиваться за океаном. — рассказал сайту 1obl.ru Виталий Абрамов.

Напомним, игрок получил вызов в летний лагерь «Синих жакетов» сегодня. Виталий Абрамов был выбран «Коламбусом» на драфте НХЛ 2016 года под общим 65-м номером. Последний сезон нападающий провел в команде главной юниорской хоккейной лиги Квебека «Викториавилл Тайгерз». В регулярном чемпионате Виталий Абрамов набрал 104 очка и стал вторым снайпером и бомбардиром лиги.

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