/ Нападающий «Металлурга» Николай Кулемин получил травму

Игрок выбыл на длительный срок.

Нападающий магнитогорского «Металлуга» Николай Кулемин получил травму во время матча против хоккейного клуба «Сочи». Матч состоялся в понедельник, 17 сентября. СМИ сообщают о переломе руки у звездного центрфорварда. Комментируя травму игрока, генеральный менеджер «Сталеваров» Геннадий Величкин предположил, что сроки восстановления Николая Кулемина будут длительными.

Николай Кулёмин получил травму на последних минутах матча с ХК «Сочи», минуты три-четыре оставалось играть. Сейчас Коля с командой, медобследование мы сделали сразу же, как прилетели в Хельсинки. У Кулёмина перелом руки? Не мне об этом говорить. Трудно сейчас рассуждать о сроках восстановления. Думаю, они длительные. — цитирует Геннадия Величкина «Чемпионат».

Напомним, Николай Кулемин подписал трехлетний контракт с «Металлургом» этим летом. Нападающий является воспитанником «Магнитки». В этом сезоне он отыграл 8 матчей, записав на свой счет 1 шайбу и 3 результативных паса при показателе полезности «+2». По информации ряда СМИ, 32-летний форвард получит за три года игры в «Металлурге» 500 миллионов рублей.