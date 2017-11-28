/ КХЛ. Ответный матч рижского «Динамо» против «Трактор». Онлайн-репортаж

Челябинцы не проигрывали латвийскому коллективу с 2014-го года.

2:1Б



МАТЧ ЗАВЕРШЕН ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

4-й бросок – "Трактор" – Бэйлен – ГОЛ

4-й бросок – "Динамо" – Индрашис – голкипер



3-й бросок – "Трактор" – Кравцов – ГОЛ



3-й бросок – "Динамо" – Дарзиньш – голкипер



2-й бросок – "Трактор" – Гюнге – голкипер



2-й бросок – "Динамо" – Евпалов – голкипер



1-й бросок – "Трактор" – Рыбаков – голкипер

1-й бросок – "Динамо" – голкипер



БУЛЛИТЫ

Статистика матча: Броски: 79-44 ; Броски в створ: 34-23 ; Голы: 1-1 ; Вбрасывания: 32-21 ; Блокированные броски: 10-19 ; Силовые приемы: 9-11 ; Время в атаке: 20:37-09:45 ; Штраф: 2-8

Статистика овертайма: Броски: 10-2 ; Броски в створ: 5-1 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 3-1 ; Блокированные броски: 0-1 ; Силовые приемы: 0-0 ; Время в атаке: 02:22-00:30 ; Штраф: 0-2

КОНЕЦ ОВЕРТАЙМА

65 мин – ШТАНГА! Спасает "Трактор". Просто невероятная ошибка, и простила Рига соперника.

65 мин – "Динамо" тайм-аут взяло.

65 мин – Размяли Францоуза на последних секундах. Ему, по всей видимости, сейчас стоять на буллитах.

65 мин – Последняя минута, в атаке "Динамо", без броска.

64 мин – И еще момент! Кручинин набрасывал, Шаров добивал, но не идет шайба. Вышел удаленный у Риги.

63 мин – Полыгалов не сумел перевести шайбу в ворота с близкого расстояния, а затем последовала небольшая потасовка. Но судьи успокоили страсти, вроде бы. Еще 55 секунд в большинстве.

62 мин – Выстроился "Трактор", Бэйлен зарядил, но шайба выше пошла.

Удаление. Динамо Р. 9. Редлихс Кришьянис 2 мин. Грубость



62 мин – Смена и уже Щехура выскочил 1 в 0, но вратаря не переиграл. А потом шайба взлетела вверх, ее поймал Рихард Гюнге и сразу же получил в лицо. Удаление у "Динамо".

61 мин – Неплохо первая тройка "Трактора" выглядит, мощная атака удалась, шайба хорошо держится.



ОВЕРТАЙМ

Статистика 3-го периода: Броски: 27-9 ; Броски в створ: 11-6 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 8-7 ; Блокированные броски: 0-9 ; Силовые приемы: 5-4 ; Время в атаке: 06:39-02:10 ; Штраф: 0-2

КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

60 мин – Макмиллан выцарапал шайбу, убежал на ворота Францоуза, но не переиграл голкипера. И звучит сирена.

60 мин – Удается Риге отбросится. Видимо, смотреть нам овертайм.

59 мин – Минута большинства позади, пока навал не удается. Секунды третьего периода тают на глазах.

58 мин – Удаление у Риги. Черникову досталось по лицу клюшкой за воротами Калниньша, но поднялся он на ноги. Боец Александр. Всегда был и будет.

58 мин – Опять Алексей создает остроту в атаке.

57 мин – Кручинин убегал 1 в 1 с защитником, обыгрывать не стал и попытался бросить, но соперник заблокировал попытку.

56 мин – Щелчок от синей, шайба проходит близко к штанге.

55 мин – Завелся "Трактор", добавил в движении, но шайба в створ не идет.

53 мин – Очень неприятный бросок от синей линии, Францоуз как-то неловко, но отбил.

51 мин – Гюнге без сомнения самый острый форвард в этом периоде. После отмены его шайбы он завелся, опять сейчас угрожал и был близок к взятию ворот.

50 мин – 10 мин у "Трактора", чтобы заработать 3 очка, которые бы очень не помешали в борьбе за место в восьмерке.

48 мин – Гюнге нашли роскошным диагональным переводом, Рихард руками очень технично разбирался, но не хватило самой малости, чтобы забросить.

47 мин – Броском от синей челябинцы ищут удачу, еще одна попытка. В момент удара перед воротами маячил Александр Черников.

46 мин – Кручинин закатился в зону и сразу же бросил. Калниньш момент видел, но все равно шайбу поймал не без труда.

45 мин – И очень опасный выпад со стороны "Динамо", Макмиллан в упор расстреливал Францоуза, тот шайбу отразил.

44 мин – Судьи определили, что была помеха вратарю, шайба не засчитана. Такие дела.

44 мин – Рижане заказали кино, будут судьи смотреть видеоповтор.

44 мин – ГООООООЛ! Небольшой навала от "Трактора", и шайба в воротах! Вишневский бросил, шайбу подхватил Гюнге и накинул, после рикошета случился гол.

43 мин – Черников ногами опередил двух соперников и зацепился за шайбу, но дальше ничего с ней сделать не удалось.

42 мин – Опять на первых минутах активнее выглядит "Динамо", "Трактор" в своей ответной атаке шел вперед малыми силами.

41 мин – Третья двадцатиминутка началась атакой рижан.



НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

Статистика 2-го периода: Броски: 22-13 ; Броски в створ: 10-6 ; Голы: 0-1 ; Вбрасывания: 12-5 ; Блокированные броски: 4-3 ; Силовые приемы: 3-3 ; Время в атаке: 05:38-03:30 ; Штраф: 2-4



КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА

40 мин – Завершился второй период, все может решиться в третьем, а счет пока 1:1.

39 мин – 3 в 2 атака шла, но передача на Шарова не прошла, успел защитник всунуть клюшку и прервать пас.

38 мин – Позиционная атака шла, но Рыбаков сделал какую-то совсем невнятную атаку. Благо, сам отработал и вернул шайбу, но все равно все нужно начинать с самого начала.

37 мин – Скворцов набросил верхом, и Францоуз несколько растерянно отразил шайбу.

Изменение счета: Динамо Р. 10. Дарзиньш Лаурис ассистенты: 9. Редлихс Кришьянис, 70. Индрашис Микс. В большинстве.



36 мин – И вот Риге удается сравнять счет в матче. Сильный удар почти с дальней дуги круга вбрасывания, и шайба проходит мимо Францоуза. Гол забросил Дарзиньш, "Трактор" в полном составе.

35 мин – Столлери классно развернул соперника, продвинулся и бросил, но ему помешал его же партнер.

Удаление. Трактор. 71. Полыгалов Игорь 2 мин. Атака игрока, не владеющего шайбой



34 мин – Францоуз ломанулся в атаку практически, вышел к синей, чтобы не допустить выхода 1 в 0. А в этот же момент Полыгалов сфолил на сопернике без шайбы. Сейчас 4 на 4 команды, но затем "Трактору" предстоит меньшинство.

34 мин – Полыгалов прекрасно прострелил на Гюнге, но тот не сумел изловчиться и бросить в касание, а сделать второе уже не дали.

33 мин – Богатырский замах и бросок Рыбакова, но он заблокирован.

Удаление. Динамо Р. 3. Столлери Карл 2 мин. Подножка



32 мин – Бэйлен проверят голкипера, а затем подножка на Щехуре. Еще одно удаление у гостей.

32 мин – И в равных составах соперники, под самый занавес большинства "Трактор" упустил роскошный момент.

31 мин – Ничего не получается у "Трактора" в этом большинстве, очень беззубое оно выходит.

Удаление. Динамо Р. 94. Кулда Эдгарс 2 мин. Атака игрока, не владеющего шайбой



29 мин – Виделль бросил здорово, Щехура лез добивать, удаление будет у "Динамо". 2 минуты для "Трактора".

28 мин – И опять схожая картина: "Динамо" начинает активно, но затем рижские хоккеисты "подсаживаются". отдавая преимущество. И отличный шанс был у "Трактора", но передачу не замкнули.

27 мин – Чуть больше шайбой владеют гости, а "Трактор" пытается ловить на контратаке. Кравцов на острие солировал, но бросить не дали.

25 мин – Губарев пытался угрожать воротам, но его бросок заблокировали.

24 мин – ОПАСНО! Гюнге выкатывался за ворота и в последний момент нанес бросок, очень-очень неплохой момент.

23 мин – Не очень высокие скорости на старте второго периода.

22 мин – Рубятся соперники в челябинской зоне, достается шайба рижанам, идет прострел, но никто не подставляет клюшку.

21 мин – Вторая двадцатиминутка началась. Гости на этот раз выиграли вбрасывание, но атака не удалась.



НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА

Статистика 1-го периода: Броски: 20-20 ; Броски в створ: 8-10 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 9-8 ; Блокированные броски: 6-6 ; Силовые приемы: 1-4 ; Время в атаке: 05:58-03:35 ; Штраф: 0-0



КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА

20 мин – Наброс и подставление, неплохо было. А через несколько секунд еще одна попытка. Все шансы имел "Трактор" на удвоение, но сирена звучит при счете 1:0 в пользу хозяев.

19 мин – Стоит отметить, что удалений в первом периоде не было вовсе, очень дисциплинированно играют соперники, да и борьбы не так уж много.

18 мин – После заброшенной шайбы игра несколько выравнялась, сбавил "Трактор" оборота и не так уж сильно уже давит на соперника.

17 мин – Безобразно "Трактор" сыграл в своей зоне, едва не сделал новогодний подарок для соперника.

15 мин – Вишневский еще раз зарядил – близко со штангой.

14 мин – Батня из-за ворот выскакивал и пытался забросить в ближний, но там все пространство было занято голкипером.

13 мин – Назревала шайба, по делу заброшена. Было бы неплохо развить преимущество до конца первого периода.

Изменение счета: Трактор. 59. Вишневский Иван ассистенты: 71. Полыгалов Игорь. В равенстве.



12 мин – ГОООООООЛ! Полыгалов зашел, развернулся и откатил на синюю. Уже оттуда Иван Вишневский зарядил пушку и выстрелил точно. Кальнинш лишь грустно повернулся и увидел шайбу за своей спиной.

11 мин – А вот и выпад "Динамо", за секунд десять два неплохих момента имели гости. Но в первом случае бросок с неудобной не вышел, во втором – Францоуз перекрыл ближний угол и угрозу отвел.

10 мин – На исходе десятой минуты Рига выглядит какой-то "наевшейся". Чуть-чуть "Трактор" поднял скорости, и "Динамо" не остается ничего, кроме как зажиматься у ворот, "выставлять автобус".

9 мин – Гюнге с передачи Виделля угрожал воротам, очень опасно было. И продолжается атака, "Трактор" конкретно насел, словно в большинстве игра идет.

8 мин – А теперь "Трактор" подприжал соперника к воротам, серия бросков была, счет прежний.

7 мин – Черников отпахал за воротами, выкатился и простреливал, но передача до партнера не дошла.

6 мин – Заваруха у ворот Францоуза, игроки "Трактора" просто смотрят, как их ворота бомбардирует соперник. Очень опасно было, но Францоуз свои владения отстоял.

6 мин – Двое открывались под передачу Пеньковского, но Артем передержал и хотел набросить на ворот. Получилось не так, как могло бы быть, отдай он сразу.

5 мин – Редлихс из-под защитника пытался коварно обмануть Францоуза, но чуть-чуть мимо бросил. Попади – неизвестно, был бы гол или нет.

4 мин – Максим Якуценя передержал шайбу в чужой зоне, пытался ее отдать за ворота, но было поздно – все пути перекрыли.

3 мин – Никитин на опыте перехватил разрезающую передачу, быстрого ответа не получилось.

2 мин – Рыбаков не зацепился за передачу на синей, но челябинцы рванули в прессинг, отняли шайбу и до броска довели. Правда, его заблокировали, так что в счет попыток он не пойдет.

2 мин – Статистически, "Динамо" очень неплохо начинает игры, но затем "наедается" и сдает позиции.

2 мин – Ответ "Трактора", Гюнге угрожал ближнему углу ворот, но бросил чуть-чуть неточно.

1 мин – И еще одна неплохая атака в исполнении гостей, Макмиллан в касание не сумел перевести шайбу в створ.

1 мин – Шайба на льду, первое вбрасывание осталось за Полыгаловым, но попытка зайти в зону через передачу не удалась. Последовал ответный выпад Риги, и Францоуз вступает в игру.

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА

Отзвучали гимны двух стран, игра начнется с минуты на минуту.

Сегодня неожиданные новости пришли из стана "черно-белых", "Трактор" выставил на драфт отказов своего "полузащитника" Кирилла Кольцова. Расставание, как заявил Евгений Губарев, полюбовным не вышло.



СОСТАВЫ КОМАНД:

"Трактор" (Челябинск):

1 звено: Вишневский - Никитин, Черников - Полыгалов - Якуценя;

2 звено: Шинин - Бэйлен, Гюнге - Щехура - Виделль;

3 звено: Бородкин - Мамаев, Губарев - Рыбаков - Пеньковский;

4 звено: Исаев, Кручинин - Шаров - Кравцов, Шипин.

Вратари: Францоуз, Демченко

"Динамо" (Рига):

1 звено: К.Редлихс - Пуяцс, Дарзиньш - Макмиллан - Индрашис;

2 звено: Столлери - Ерофеев, М.Редлихс - Евпаловс - Букартс;

3 звено: Алишаускас - Зиле, Липсбергс - Бичевскис - Скворцовс;

4 звено: Сварс, Гегерис - Батнья - Кулда, Разгалс.

Вратари: Калниньш, Армалис

Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! Домашняя серия продолжается в Челябинске. Сегодня на очереди рижское "Динамо". "Трактор" последние три встречи выиграл и горит желанием продлить победное шествие. Благо есть все возможности, Рига не обыгрывала Челябинск с января 2014-го года. Подробнее о предматчевых раскладах читайте в нашем анонсе.