/ Два «тракториста» претендуют на попадание на «Матч всех звезд» КХЛ

До окончания голосования остается всего 2 дня.

В середине января в Астане пройдет «Неделя звезд хоккея», на которую съедутся лучшие игроки МХЛ, ЖХЛ и КХЛ. На Кубок Вызова, в котором играют молодые хоккеисты, приглашение из южноуральцев пока получил только форвард «Стальных Лис» Егор Коробкин. В его активе в текущем сезоне 28 матчей, 14 заброшенных шайб, 11 результативных передач и показатель полезности «+9». За игроков КХЛ голосование будет продолжаться еще 2 дня. Пресс-служба «Трактора» сообщает, что Сандра Щехура настаивает на участии в звездном уикенде ее мужа Пола и их «сына» Ника Бэйлена. Однако каждый может определить достойного сам и проголосовать на сайте «Неделя звезд КХЛ».

На текущий момент Бэйлен и Щехура идут третьими в голосовании за стартовую пятерку.

Сейчас в стартовую пятерку дивизиона Харламова входят игроки магнитогорского «Металлурга» Крис Ли и Сергей Мозякин, следом за Щехурой четвертую строчку голосования занимает форвард «сталеваров» Мэтт Эллисон. В дивизионе Тарасова челябинец Никита Нестеров из ЦСКА идет вторым, в дивизионе Чернышева — четвертым уроженец южноуральской столицы Евгений Медведев из омского «Авангарда».

Отметим, после болельщиков в голосование вступят журналисты, а затем оставшихся игроков Матча звезд определит Лига.

Напомним, год назад «Трактор» отправил на Матч всех звезд КХЛ вратаря Павла Францоуза и защитника Кирилла Кольцова.

