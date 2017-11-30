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/ Смотрите противостояние «Трактора» и «Торпедо» в Челябинске на 1obl.tv

Смотрите противостояние «Трактора» и «Торпедо» в Челябинске на 1obl.tv

Нижегородцы постараются взять реванш за домашний разгром.
сегодня в 10:32
  |  Хоккей

Сегодня «Трактор» завершит домашнюю серию игрой с нижегородским «Торпедо». 14 дней назад соперники уже встречались, тогда челябинцы разгромили команду Петриса Скудры со счетом 4:1, однако нельзя сказать, что счет отражает ход матча. Игра тогда выдалась довольно равной, нижегородцы много атаковали, бросали, но удача была не на их стороне. А под конец Кравцов сотворил для Шарова чудо-гол, красоту которого отметила комиссия КХЛ. Тогда Александр оформил дубль, также по шайбе забросили Артем Бородкин и Рихард Гюнге.

С того дня «Трактор» провел еще 5 встреч, победив в 4 из них. Сильнее оказался лишь «Спартак» на московском льду, но и у него был взят реванш в столице Южного Урала. У «Торпедо» ситуация аналогичная - 5 матчей, 4 победы: по две над «Ладой» и «Металлургом». И сегодня специалисты, букмекеры оценивают шансы соперников как равные.

Статистически «Торпедо» лучше играет в меньшинстве, «Трактор» - в большинстве. Что станет определяющим сегодня, смотрите на «Первом областном». Прямая трансляция с арены начнется в разделе «Онлайн ТВ» в 19:00.

«Трактор» vs «Торпедо»:

Игры: 36 vs 38
Очки: 55 vs 59
Голы: 77 vs 69
Пропущенные шайбы: 86 vs 80
Количество бросков: 990 vs 1091
Процент реализации бросков: 7.78 vs 6.32
Процент реализации большинства: 20.5 vs 14.9
Процент нейтрализации меньшинства: 76.8 vs 82.4
Штраф: 312 vs 473

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

анатолий
15:37, 30.11.2017
Всегда болею за наш любимый трактор но не часто он нас радует своей игрой. Очень хочу пообщаться с Анатолием Зиновьевичем по телефону.Пусть он мне позвонит мой телефон 89128974683 заслуженный работник физической культуры Российской Федерации Кабанец Анатолий Алексеевич Трактору желаем победы пора закрепиться в зоне плей-оф основательно и такое же пожелание и магнитогорскому Металлургу вперёд к победе!!!
анатолий
15:37, 30.11.2017
Всегда болею за наш любимый трактор но не часто он нас радует своей игрой. Очень хочу пообщаться с Анатолием Зиновьевичем по телефону.Пусть он мне позвонит мой телефон 89128974683 заслуженный работник физической культуры Российской Федерации Кабанец Анатолий Алексеевич Трактору желаем победы пора закрепиться в зоне плей-оф основательно и такое же пожелание и магнитогорскому Металлургу вперёд к победе!!!

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